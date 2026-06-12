Digitale Wirtschaft

Siemens-Energy-Chef warnt vor Rückstand bei Rechenzentren

Siemens-Manager Bruch fürchtet Folgen für den Wohlstand in Deutschland. Er fordert den Bau von Rechenzentren. Sein Konzern profitiert international von der Nachfrage nach den Anlagen.

Siemens-Energy-Chef Bruch spricht sich für den Bau von Rechenzentren aus. (Archivbild.) Foto: Daniel Karmann/dpa
Siemens-Energy-Chef Bruch spricht sich für den Bau von Rechenzentren aus. (Archivbild.)

Hamburg (dpa) - Siemens-Energy-Chef Christian Bruch warnt davor, dass Deutschland beim Aufbau von Rechenzentren den Anschluss verpasst. «Wenn wir die Rechenzentren und die dazugehörige Wertschöpfung nicht ins Land holen, wird das Konsequenzen für unseren Wohlstand haben», sagte Bruch. Siemens Energy baut keine Rechenzentren, ist aber ein Zulieferer der Branche.

In Maintal bei Frankfurt hatte der US-Konzern Edgeconnex vor kurzem den Plan gestoppt, ein Rechenzentrum zu errichten. Im Mittelpunkt der Kritik einer Bürgerinitiative stand das Vorhaben, ein Gaskraftwerk zu errichten, das den Strom für das Rechenzentrum erzeugen sollte. Über den Streit und den Stopp sagte Bruch in Hamburg: «Solche Dinge machen mich ehrlich gesagt ratlos.»

Bruch sagte, wer zu spät komme, den bestrafe das Leben. «Diese Gefahr sehe ich ganz konkret beim Thema Rechenzentren und KI.» Der Konzernchef glaubt nach eigener Aussage, dass Europa im KI-Bereich eine Chance haben kann. «Dafür müssen wir aber auch bereit sein, die notwendige Infrastruktur wie Rechenzentren tatsächlich zu bauen.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Internationaler Wettbewerb um Rechenzentren

Rechenzentren werden zunehmend gebraucht, um Daten zu speichern und KI-Anwendungen zu betreiben. Unter anderem wegen des wachsenden Energiebedarfs der Branche gibt es Kritik an dem Bau der Anlagen. 

Im Wettbewerb um Rechenzentrumskapazität sind die USA führend vor China. Deutschland verfügt über eine Kapazität von knapp drei Gigawatt, von denen rund 500 Megawatt auf KI entfallen. Künftig soll die Kapazität in der Bundesrepublik auf mindestens sechs Gigawatt ausgebaut werden, von denen mindestens zwei Gigawatt KI-Anwendungen vorbehalten sein sollen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Siemens-Energy-Chef: Gaskraftwerke-Bau wird «Fotofinish»
Energieversorgung

Siemens-Energy-Chef: Gaskraftwerke-Bau wird «Fotofinish»

Der Manager warnt nach der Einigung der Bundesregierung vor jahrelangen Lieferzeiten bei den Gasturbinen und mahnt: Die Ausschreibungen müssen jetzt schnell kommen.

14.11.2025

Erfolgreichstes Quartal - Siemens Energy im Aufwind
Energietechnik

Erfolgreichstes Quartal - Siemens Energy im Aufwind

Während weite Teile der deutschen Industrie über immer schlechtere Geschäfte klagen, läuft es bei Siemens Energy immer besser. Eine Dividende gibt es trotzdem frühestens in zwei Jahren.

08.05.2025

Siemens Energy startet mit Gewinn trotz Windkraft-Problemen
Energietechnik

Siemens Energy startet mit Gewinn trotz Windkraft-Problemen

Obwohl die Probleme bei der Windkrafttochter Gamesa weiter Geld kosten, ist der Konzern solide ins Geschäftsjahr gestartet. Nominell ist der Gewinn abgestürzt - doch das ist kein Grund zur Sorge.

12.02.2025

Industrie

Rekordverlust bei Siemens Energy

Siemens Energy hat den höchsten Verlust seiner Geschichte bekanntgegeben, schuld sind Probleme im Windkraftgeschäft. Im Rest des Konzerns läuft es eigentlich gut.

15.11.2023

Energie

Fast drei Milliarden - Rekordverlust für Siemens Energy

Die Probleme mit der Windkraft bei Siemens Energy lassen nicht nach. Im abgelaufenen Quartal und voraussichtlich auch im ganzen Geschäftsjahr sorgen sie für Rekordverluste.

07.08.2023