Energietechnik

Siemens Energy verdreifacht Gewinn

Der Konzern startet stark ins neue Geschäftsjahr, in dem er sich viel vorgenommen hat. Selbst ein negativer Sondereffekt kann ihn nicht bremsen. Es gibt aber auch ungünstige Zeichen.

Siemens-Energy-Chef Christian Bruch kann sich über einen starken Start ins Jahr freuen. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Siemens-Energy-Chef Christian Bruch kann sich über einen starken Start ins Jahr freuen. (Archivbild)

München (dpa) - Siemens Energy ist mit einem kräftigen Gewinnsprung ins neue Geschäftsjahr gestartet. In seinem ersten Geschäftsquartal, das von Oktober bis Dezember läuft, machte der Konzern 746 Millionen Euro Gewinn, wie er mitteilt. Das ist fast dreimal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Und das, obwohl ein negativer Sondereffekt aus dem Verkauf des Windkraftgeschäfts in Indien deutlich aufs Ergebnis drückte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Der Start in das Geschäftsjahr ist für uns sehr erfolgreich verlaufen», sagt Konzernchef Christian Bruch. «Besonders die anhaltend hohe Nachfrage im Geschäft mit Gasturbinen und Netztechnik leistet einen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung. Auch im Windgeschäft zeichnet sich eine leichte Verbesserung ab.» 

Sorgenkind Gamesa macht viel weniger Verlust 

Das unter Siemens Gamesa laufende Windgeschäft bleibt das Sorgenkind des Konzerns. Während Gas Services und die Netzsparte Grid Technologies ihre Ergebnisse deutlich steigerten und jeweils mehr als einer halben Milliarde Euro ablieferten, steht bei Gamesa immer noch ein Minus. Immerhin, der Verlust hat sich mit 221 Millionen fast halbiert und geht vor allem auf den bereits erwähnten negativen Sondereffekt zurück. Damit ist man weit von den teils horrenden Verlusten der Vergangenheit entfernt. Der Auftragseingang im Windgeschäft entwickelte sich allerdings negativ. Er sank um ein Drittel auf knapp 1,6 Milliarden, wodurch auch der Auftragsbestand nachgab. Sollte das anhalten, könnte es zu einem Problem werden. 

Auf Konzernebene sieht es dabei ganz anders aus: Die Nachfrage ist nach wie vor stark, sodass der Auftragseingang um ein Drittel auf 17,6 Milliarden Euro anstieg und damit weit über dem Umsatz lag, der um ein Achtel auf 9,7 Milliarden Euro stieg. Die Folge: ein weiterer Rekord beim Auftragsbestand, der inzwischen 146 Milliarden Euro umfasst. 

Milliardengewinn angepeilt 

Siemens Energy hat im laufenden Jahr viel vor: Nicht nur, dass das seit Jahren kriselnde Windkraftgeschäft endlich den Verlustbereich verlassen soll - zumindest, solange man Sondereffekte herausrechnet. Am Ende des Jahres sollen zudem 3 bis 4 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern stehen. Mit dem ersten Quartal ist man dafür in der richtigen Richtung unterwegs.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Siemens Energy lässt Krise mit Gewinnsprung hinter sich
Energietechnik

Siemens Energy lässt Krise mit Gewinnsprung hinter sich

Mit 1,7 Milliarden macht der Konzern den höchsten Gewinn seiner Geschichte. Und nächstes Jahr soll er noch viel höher ausfallen.

13.11.2025

Rekorde bei Siemens Energy
Energietechnik

Rekorde bei Siemens Energy

Vor zwei Jahren steckte Siemens Energy tief in der Krise, vor einem Jahr schrieb der Konzern noch rote Zahlen, jetzt laufen die Geschäfte. Und die Belegschaft wächst - auch in Deutschland.

06.08.2025

Siemens Energy startet mit Gewinn trotz Windkraft-Problemen
Energietechnik

Siemens Energy startet mit Gewinn trotz Windkraft-Problemen

Obwohl die Probleme bei der Windkrafttochter Gamesa weiter Geld kosten, ist der Konzern solide ins Geschäftsjahr gestartet. Nominell ist der Gewinn abgestürzt - doch das ist kein Grund zur Sorge.

12.02.2025

Industrie

Siemens startet mit Gewinnsprung ins Geschäftsjahr

Der Münchner Technologiekonzern hat vor der Hauptversammlung starke Quartalszahlen vorgelegt und die Jahresprognose bekräftigt. In einem Kernbereich gibt es allerdings Bremsspuren.

08.02.2024

Energietechnik

Siemens Energy: Das Geschäft brummt - Gewinn fehlt

Die Geschäfte beim Energietechnikkonzern ziehen kräftig an. Nur beim Ergebnis sieht es noch immer schlecht aus, weil das Windkraftgeschäft weiter Verluste schreibt. Konzernchef Bruch ist aber optimistisch.

15.05.2023