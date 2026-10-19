Industrie

Siemens und Nvidia wollen Fabriken automatischer machen

Die beiden Technologiekonzerne arbeiten zusammen, um KI in die Produktion zu bringen. In Erlangen zeigen sie, wie das aussehen könnte.

Siemens arbeitet beim digitalen Zwilling mit Nvidia zusammen. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Siemens arbeitet beim digitalen Zwilling mit Nvidia zusammen. (Archivbild)

Erlangen (dpa) - In Erlangen zeigen Siemens und Nvidia wie KI Fabriken verändern könnte. Das dortige Elektronikwerk soll als Blaupause für weitere Fabriken dienen - innerhalb des Siemens-Konzerns aber auch für Kunden, wie Vorstandsmitglied Cedrik Neike erklärt. Er sieht es als «historische Chance für Deutschland und Europa», Künstliche Intelligenz in Fabriken zu bringen und im industriellen Maßstab einzusetzen. Nur so könne man die Produktivität weiter steigern und Produktion auch in Hochlohnländern sichern. 

Ziel des Einsatzes ist es, Prozesse schneller und flexibler zu machen. Bisher könne man Fabriken zu 30 oder 40 Prozent automatisieren, mit KI seien 70 oder 80 Prozent möglich, sagt Neike. Ein entscheidender Punkt dabei ist, dass es mit ihr möglich wird, dies auch bei vielfältigen und sich verändernden Prozesse zu tun. «Fabriken müssen mit Veränderungen ebenso gut umgehen können wie mit Wiederholungen», sagt Rev Lebaredian von Nvidia.

In Erlangen zeigen die Unternehmen das am Beispiel der automatischen optischen Kontrolle von Leiterplatten. Im Werk ändern sich diese immer wieder - je nach genauer Konfiguration. Bisher sei es dann nötig gewesen, dem System von Hand beizubringen, wie eine gute Platte auszusehen hat. Das habe jedesmal mehrere Stunden gedauert und man habe dafür die Produktion anhalten müssen. Jetzt könne man noch vor dem Start der Produktion aus den Daten für das Produkt und die Produktion - Experten sprechen hier von einem digitalen Zwilling - mit Hilfe von Simulationstechnologie von Nvidia ein Bild erzeugen, wie eine fotorealistische gute Leiterplatte aussehen würde - aber auch wie fehlerhafte Platten aussähen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Eine andere Anwendung ist die Produktionsplanung, bei der ein Mensch letztlich im Dialog mit KI-Agenten festlege, wie sie umgesetzt werde. Auch hier sind digitaler Zwilling und Simulation die entscheidende Grundlage.

Das Interesse an der Technologie, die digitale Zwillinge und Simulation zusammenbringe, sei sehr groß und komme letztlich aus allen Industrien, sagt Neike. Lebaredian hat dafür eine plakative Erklärung: Letzlich sei der digitale Zwilling eine Zeitmaschine, weil er einem durch Simulationen verschiedene Zukunften zeige. «Und wer könnte nicht eine Zeitmaschine brauchen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Siemens und Nvidia rufen neue industrielle Revolution aus
Technikmesse CES

Siemens und Nvidia rufen neue industrielle Revolution aus

Virtuelle Fabriken bauen, Roboter trainieren, Probleme lösen, bevor sie entstehen – was Siemens und Nvidia jetzt mit KI-Anwendungen industriell möglich machen wollen.

07.01.2026

Nvidia investiert fünf Milliarden Dollar in Intel
Chip-Konzerne

Nvidia investiert fünf Milliarden Dollar in Intel

Intel war einst ein Vorreiter der Chip-Industrie. Doch zuletzt verlor der Konzern an Bedeutung. Jetzt bekommt er Hilfe vom heutigen Branchenführer.

18.09.2025

Nvidia stellt Chips für «KI-Fabriken» vor
Halbleiter-Konzern

Nvidia stellt Chips für «KI-Fabriken» vor

Chips von Nvidia wurden zum Rückgrat Künstlicher Intelligenz. Konzernchef Jensen Huang will diese Schlüsselposition mit noch leistungsstärkeren neuer Technik verteidigen.

18.03.2025

Künstliche Intelligenz

Nvidia kündigt neues Computersystem für KI-Infrastruktur an

Chips von Nvidia sind ein zentraler Beschleuniger der KI-Ära. Nun legt der Marktführer mit neuer Technik nach und will den «Antrieb einer neuen industriellen Revolution» stellen.

19.03.2024

Industrie

Siemens baut Standort Erlangen für halbe Milliarde aus

In Deutschland wird über die Deindustrialisierung diskutiert, Siemens investiert in den Standort. Man fühle sich damit «nicht als Geisterfahrer», so Konzernchef Busch.

13.07.2023