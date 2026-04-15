Insolvenz-Aufarbeitung

Signa: Gerichtsstreit um Millionen-Honorar für Ex-Kanzler

4,9 Millionen Euro für Beratung – doch was hat der ehemalige österreichische Kanzler Gusenbauer wirklich für die heute insolvente Signa geleistet? Vor Gericht prallen die Versionen aufeinander.

Der Ex-Kanzler war ein gut bezahlter Multifunktionär der Signa-Gruppe. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa
Der Ex-Kanzler war ein gut bezahlter Multifunktionär der Signa-Gruppe.

Wien (dpa) - Millionen-Honorare an den österreichischen Ex-Kanzler und Signa-Berater Alfred Gusenbauer kurz vor dem Zusammenbruch der Immobilien- und Handelsgruppe stehen im Zentrum eines Gerichtsstreits. In einem Prozess vor dem Wiener Handelsgericht fordert der Insolvenzverwalter der Signa Holding 4,9 Millionen Euro von dem sozialdemokratischen Ex-Politiker zurück, die dieser 2022 und 2023 ohne nachvollziehbare Leistungen erhalten habe. Gusenbauer bestreitet dies.

Gusenbauer war bis 2008 Kanzler und wechselte noch im selben Jahr in den Beirat der Signa, ein Beratungsgremium der von René Benko gegründeten Holding. Nach Darstellung des Insolvenzverwalters hatte der Beirat vor der Insolvenz Ende 2023 aber jahrelang nicht mehr getagt. Gusenbauer erhielt in diesem Zeitraum rund 1,4 Millionen als Beirat, sowie weitere 3,5 Millionen an Beratungshonoraren - aus Sicht des Verwalters ebenfalls ohne entsprechende Leistungen.

Ex-Kanzler als Investoren-Sucher

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Gusenbauer stellte das vor Gericht anders dar. Er sei als ehemaliger Politiker «ein öffentliches Aushängeschild der Signa» gewesen. Er sei wegen seiner Netzwerke und seiner Wirtschaftserfahrung engagiert worden, um neue Investoren an Land zu ziehen und die Signa strategisch zu beraten - etwa rund um die Investition in die deutsche Warenhausgruppe Galeria Kaufhof. Gegen Ende seiner Tätigkeit sei er fast täglich für die Signa aktiv gewesen. Gusenbauer war auch Aufsichtsratsvorsitzender in den wichtigsten Immobiliengesellschaften der Signa.

Gusenbauer schilderte vor Gericht seine Sicht des Signa-Zusammenbruchs: Die geplante Investition eines südkoreanischen Pensionsfonds im Umfang von 400 Millionen Euro sei im Sommer 2023 wegen koreanischer Sorgen um eine europäische Immobilienblase abgesagt worden. Dies habe einen Liquiditäts-Engpass ausgelöst. Die gestiegenen Zinsen und Energiepreise, sowie die risikoreiche Expansionsstrategie erwähnte er nicht als Gründe für das Scheitern der Signa.

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin wurde am Mittwoch noch kein Urteil erwartet. Gegen Benko werden in diesem Zivilprozess keine Forderungen gestellt. Der ehemalige Milliardär sitzt in Untersuchungshaft und wurde bereits in zwei Prozessen wegen Schädigung von Gläubigern verurteilt. Die Urteile sind noch nichts rechtskräftig. Weitere Ermittlungen gegen Benko laufen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Immobilien-Tycoon am Tiefpunkt

René Benko meldet Insolvenz an

Benko wurde als österreichischer Vorzeige-Unternehmer gefeiert. Zuletzt häuften sich die Insolvenzen innerhalb seiner Immobilien- und Handelsgruppe Signa. Das hat nun Konsequenzen für den Unternehmer.

08.03.2024

Insolvenz

Signa Holding: Insolvenzverwalter lehnt viele Forderungen ab

Der Konzern sieht sich mit 8,6 Milliarden Euro an Gläubigerforderungen konfrontiert. Doch der Insolvenzverwalter erkennt vorerst nur einen Bruchteil davon an.

29.01.2024

Insolvenz

Signa-Gruppe löst prominent besetzen Beirat auf

Sie haben Kosten verursacht und müssen deshalb gehen: So lautet die Begründung von Signa zur Auflösung eines Beirats, in dem unter anderem ein österreichischer Ex-Kanzler mitwirkte.

21.12.2023

Insolvenz

Weiterer Sanierungsexperte übernimmt wichtigen Signa-Posten

Stillstehende Baustellen und eine um die Zukunft bangende Kaufhauskette: Keine leichten Aufgaben, vor der die Signa-Gruppe steht. Sanierungsexperte Erhard Grossnigg soll helfen.

01.12.2023

Signa Holding meldet Insolvenz an

29.11.2023