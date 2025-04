So tickt Chinas Automarkt

Peking/München (dpa) - Wer erfolgreich Autos bauen will, muss in China bestehen können. Deutsche Autobauer hatten in der Volksrepublik lange hervorragende Geschäfte gemacht - bis die Chinesen aufholten und in einigen Bereichen überholten. Bei der kommenden Autoshow in Shanghai wird sich zeigen, wer im Kräftemessen vorn liegt.