Insolvenzen

So viele Handwerkspleiten wie seit 2014 nicht mehr

Im Handwerk gab es 2025 so viele Insolvenzen wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Hohe Kosten und schwache Nachfrage setzen vielen Betrieben zu.

Die Zahl der Handwerks-Insolvenzen stieg laut Creditreform besonders deutlich im Kfz-Gewerbe. Foto: Hannes P Albert/dpa
Die Zahl der Handwerks-Insolvenzen stieg laut Creditreform besonders deutlich im Kfz-Gewerbe.

München/Neuss (dpa) - Im vergangenen Jahr sind so viele Handwerksbetriebe pleitegegangen wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Die Zahl der Insolvenzen stieg 2025 im Vergleich zu 2024 um 13,3 Prozent auf 4.950, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform mitteilte. «Energie, Material, Löhne – die Kosten laufen davon. Ohne ausreichende Reserven geraten viele Betriebe schnell in existenzielle Schieflage», erklärte der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks hatte die Zahl der Insolvenzen zuletzt 2014 mit rund 5.000 höher gelegen.

Energie- und Materialkosten sowie höhere Löhne belasten Betriebe

Handwerksbetriebe seien meist klein- und mittelständisch geprägt und verfügten über geringere finanzielle Puffer, betonte Creditreform. «Von den Kostensteigerungen der letzten Jahre sind sie besonders stark betroffen gewesen.» Vor allem die deutlich gestiegenen Energie- und Materialkosten sowie höhere Löhne hätten die Liquidität belastet. 

Zu Auftragseinbußen hätten auch eine verhaltene Konsum- und Investitionstätigkeit sowie die schwache Baukonjunktur geführt. Rückläufige Umsätze und Erträge sowie eine höhere Insolvenzgefährdung
seien die Folge gewesen.

Für 2026 rechnet das Handwerk laut Creditreform mit einer leichten Belebung des Geschäfts. 27,0 Prozent der Betriebe (2024: 24,3 Prozent) erwarteten ein Umsatzplus. 18,4 Prozent gingen von Umsatzrückgängen aus (2024: 22,8 Prozent). Besonders das Bau- und Ausbauhandwerk sei optimistischer.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessens Handwerk erwartet 2026 wohl kein reales Wachstum
Handwerk

Hessens Handwerk erwartet 2026 wohl kein reales Wachstum

Warum Handwerksbetriebe 2026 kaum mit Besserung rechnen – und welche Bedingungen laut Branchenvertretern für einen Aufschwung nötig wären.

15.01.2026

Handwerk: Wirtschaftliche Lage vieler Betriebe angespannt
Konjunktur

Handwerk: Wirtschaftliche Lage vieler Betriebe angespannt

Eine Konjunkturwende ist auch im Handwerk nicht in Sicht. Was Betriebe zu Geschäftslage, Erwartungen und Aufträgen sagen.

06.11.2025

Handwerksbetriebe erwarten etwas bessere Geschäfte
Konjunktur

Handwerksbetriebe erwarten etwas bessere Geschäfte

Eine Umfrage zeigt: Das Handwerk ist nach Jahren der Flaute wieder zaghaft optimistisch. Das hat auch mit einem großen Vertrauensvorschuss zu tun.

09.05.2025

Schlechte Stimmung und immer mehr Pleiten im Handwerk
Konjunktur

Schlechte Stimmung und immer mehr Pleiten im Handwerk

Eine Studie der Auskunftei Creditreform weist die schlechtesten Zahlen seit Jahren aus. Wer sucht, findet aber auch positive Signale.

13.03.2025

Schwierige Lage für viele Handwerksbetriebe
Neue Umfrage

Schwierige Lage für viele Handwerksbetriebe

Der Start ins Jahr war für viele Handwerksbetriebe gedämpft. Vor allem der Bau schwächelt. Was das auch für Kunden bedeutet.

03.05.2024