Künstliche Intelligenz

Soll Vertrauen stärken: TÜV plant KI-Zertifikat

Ist das sicher, wenn ich der KI jetzt sensible Daten gebe? Sind die Antworten wirklich richtig? Bei diesen Fragen soll bald ein Programm des TÜVs weiterhelfen.

KI-Anwendungen könnten bald eine TÜV-Zertifizierung haben. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa
KI-Anwendungen könnten bald eine TÜV-Zertifizierung haben. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Wie vertrauenswürdig ist diese oder jene Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI)? Das soll bald durch ein TÜV-Zertifikat erkennbar sein. Wie der TÜV-Verband in Berlin mitteilte, erproben die TÜV-Organisationen im Moment ein KI-Zertifizierungsprogramm mit Pilotpartnern. Bereits Ende des Jahres könnten diese KI-Zertifizierungen schrittweise eingeführt werden.

Die TÜV-Organisationen entwickeln eine dreistufige KI-Zertifizierung, wie es vom TÜV-Verband hieß. Hersteller und Anbieter sollen damit künftig unabhängig nachweisen können, dass ihre Systeme sicher sind und bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen. Der TÜV soll dazu eine Risikobewertung durchführen. 

«Unternehmen müssen gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Anwendern nachweisen können, dass ihre KI-Systeme nicht nur leistungsfähig sind, sondern auch zuverlässig und sicher funktionieren», sagte der TÜV-Digitalisierungsexperte Marc Fliehe laut Mitteilung. Mit seinen Zertifizierungen wolle der TÜV das Vertrauen der Menschen in KI-Anwendungen stärken.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Studie: Weniger Vertrauen in Ärzte, die KI verwenden
Forschung in Deutschland

Studie: Weniger Vertrauen in Ärzte, die KI verwenden

Wenn Ärzte mit Künstlicher Intelligenz arbeiten, halten ihre Patienten sie für weniger kompetent, empathisch und vertrauenswürdig. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie. Woran liegt das?

26.07.2025

Wissing: KI aus Deutschland nicht chancenlos
Künstliche Intelligenz

Wissing: KI aus Deutschland nicht chancenlos

Der Überraschungserfolg eines chinesischen KI-Start-ups hat die Börse schockiert. Digitalminister Wissing sieht in dem DeepSeek-Moment jedoch vor allem Chancen.

28.01.2025

Deutscher Wetterdienst

Wettervorhersage mit Künstlicher Intelligenz

Regen oder Sonne? Künstliche Intelligenz soll Prognosen über das Wetter schneller und besser machen. Der Deutsche Wetterdienst sieht sich dabei einen entscheidenden Schritt weiter.

17.06.2024

Wissenschaft

Wettervorhersage mit künstlicher Intelligenz

Regen oder Sonne? Künstliche Intelligenz soll Prognosen über das Wetter schneller und besser machen. Der Deutsche Wetterdienst sieht sich dabei einen entscheidenden Schritt weiter.

17.06.2024

Technologie

Ifo: Personalchefs sehen Künstliche Intelligenz skeptisch

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in einer Unterehmensumgebung ist bisher nur wenig erprobt, Unsicherheiten sind daher verständlich. Wo genau diese liegen, klärt eine Umfrage des ifo-Instituts.

24.10.2023