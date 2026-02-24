Spahn: Verhandlungen über Heizungsgesetz am Abend

Berlin (dpa) - Union und SPD wollen noch am Abend ihre Verhandlungen über eine Reform des umstrittenen Heizungsgesetzes fortsetzen. Das teilte Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) vor einer Sitzung der CDU/CSU-Abgeordneten im Bundestag mit. An der Fraktionssitzung nahm kurz vor seinem für den Abend geplanten Flug zum Antrittsbesuch in China auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) teil.

Auf die Frage, ob er mit einem Kompromiss beim Heizungsgesetz schon am Abend rechne, antwortete Spahn: «Wir sind fertig, wenn wir fertig sind. Es kann schnell gehen. Es kann auch noch ein, zwei, drei Tage länger dauern.» Der Fraktionsvorsitzende sprach von guten und vertrauensvollen Gesprächen mit der SPD. «Das zeigt sich bis hierhin und das wird sich dann auch bis zum Ende ergeben», fügte er hinzu.