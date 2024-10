Spanien meldet erneut Besucher-Rekord

Madrid (dpa) - Die Zahl der Besucher aus dem Ausland wächst in Spanien unaufhörlich. In den ersten acht Monaten des Jahres sei die Rekord-Marke von 64,3 Millionen erreicht worden, teilte die Statistikbehörde INE in Madrid mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei ein Anstieg um 11,2 Prozent registriert worden, hieß es. Die Ausgaben der Touristen und Geschäftsreisenden hätten sich sogar um fast 18 Prozent auf rund 86,5 Milliarden Euro erhöht.