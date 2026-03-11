Neue Studie

Sparer verlieren mit Mehrheit der Riester-Renten real Geld

Hohe Kosten, geringe Renditen: Riester-Renten stehen schon lange in der Kritik. Eine neue Analyse des Vereins Finanzwende offenbart nun, wie schlecht Sparer mit den meisten Modellen abschneiden.

Riester-Renten stehen wegen hoher Kosten schon lange in der Kritik, nun zeigen neue Zahlen die Schwachstellen Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Riester-Renten stehen wegen hoher Kosten schon lange in der Kritik, nun zeigen neue Zahlen die Schwachstellen

Berlin (dpa) - Sie sind weit verbreitet, doch mit der Mehrheit der Riester- und Rürup-Renten schaffen Sparer nicht einmal einen Inflationsausgleich. Das zeigt eine Studie des Vereins Finanzwende. «Viel zu viele Menschen werden mit ihren Riester- und Rürup-Verträgen reale Verluste einfahren», sagt Britta Langenberg, Leiterin des Bereichs Verbraucherschutz. Daran werde auch die Riester-Reform der Bundesregierung wenig ändern – zumindest nicht in der aktuellen Fassung. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zwei Drittel schaffen nicht mal zwei Prozent Rendite

Für die Studie hat Finanzwende die Rendite-Erwartungen von 37-jährigen Musterkunden bei 18 Riester- und 78 Rürup-Rentenversicherungen untersucht. Ergebnis: Zwei Drittel der Rententarife erreichten über die ganze Vertragslaufzeit nicht einmal das Mindestziel, eine Rendite von zwei Prozent, um die sich die Inflation in Deutschland bewegt. Sparer machen damit Verlust. 

Die Angebote lohnten nur, wenn man ein sehr hohes Alter erreiche, sagt Studienautor Moritz Czygan. Konkret müssten Riester-Kunden bei den Angeboten 99 Jahre alt werden, damit sie wenigstens das gesamte Geld inflationsbereinigt zurückerhalten. Bei den Rürup-Angeboten seien es 96 Jahre. «Ein wichtiger Grund dafür sind die hohen Abschluss- und Verwaltungskosten der Anbieter, ein weiterer die hohen Sicherheitsmargen in der Rentenzeit.»

Kritik an hohem Kostendeckel bei Reform

Die staatlich geförderte Riester-Rente sollte Bürgern Sicherheit bringen, deren gesetzliche Rente nicht reicht. Zudem sind Anbieter verpflichtet, eingezahlte Beiträge zu 100 Prozent zu garantieren - das beschränkt die Renditechancen. Wegen hoher Kosten stehen Riester-Renten schon lange in der Kritik, die Zahl der Verträge sinkt seit Jahren. Ende 2024 gab es laut Bundesarbeitsministerium noch knapp 15 Millionen.

Die Bundesregierung plant eine Reform. Sie sieht vor allem ein Altersvorsorgedepot vor, das hohe Renditen am Kapitalmarkt ermöglicht, aber keine Garantien gibt. Geplant ist ein Standardprodukt mit einem Kostendeckel von 1,5 Prozent. Das sei viel zu hoch angesetzt, kritisiert Finanzwende. Nötig sei ein Kostendeckel von maximal 0,5 Prozent Effektivkosten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr Risiko, mehr Rendite – die neuen Altersvorsorgepläne
Kabinett

Mehr Risiko, mehr Rendite – die neuen Altersvorsorgepläne

Millionen Bürger haben einen Riester-Vertrag. Dabei gilt der als unflexibel und wenig rentabel. Die Bundesregierung bringt Alternativen an den Start.

17.12.2025

Lindner will privates Aktiendepot für die Rente fördern
Private Altersvorsorge

Lindner will privates Aktiendepot für die Rente fördern

Dass der Finanzminister als Alternative zur Riester-Rente ein Altersvorsorgedepot plant, ist schon länger bekannt. Jetzt äußert sich Lindner aber auch zu den Details einer staatlichen Förderung.

20.09.2024

Bundesgerichtshof

BGH kassiert Kosten-Klausel in Riester-Vertrag

Die Riester-Rente ist ein Auslaufmodell, doch bestehende Verträge sollen weiter gelten können. Über einen Passus zu anfallenden Kosten hat nun der BGH entschieden. Das Urteil dazu dürfte viele Verbraucher interessieren.

21.11.2023

Rente

Riester adé? Vorstoß für Reform der privaten Altersvorsorge

Rund 16 Millionen Bürger haben einen Riester-Vertrag. Dabei gibt es längst lohnendere Modelle für die Altersvorsorge. Nun liegen Vorschläge für eine Reform auf dem Tisch.

17.07.2023

Altersvorsorge

Bafin: Exzesse bei Lebensversicherungsprovisionen verhindern

Die Kosten bei Lebensversicherungen sorgen immer wieder für Diskussion. Die Finanzaufsicht will sicherstellen, dass der Altersvorsorgeklassiker einen angemessenen Kundennutzen bietet.

08.05.2023