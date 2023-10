Sparkassen-Chef rät zu langfristigen Anlagen statt Tagesgeld

Marrakesch (dpa) - Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, Helmut Schleweis, rät längerfristig orientierten Anlegern von einer Fixierung aufs Tagesgeld ab. Aktuell gebe es geeignetere Anlageformen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Marokko.

Mit Tagesgeld spare man derzeit der Inflation hinterher, auf Dauer mache das wirtschaftlich keinen Sinn, sagte Schleweis. «So lange die Inflation in der Größenordnung ist, wie wir jetzt haben, verliere ich jedes Jahr an Substanz.» Sinnvoller sei eine längerfristige Anlage in Wertpapiere, bei denen man Schwankungen dann aber aussitzen müsse.