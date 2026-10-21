Sparmaßnahmen: Audi streicht an vielen Stellen Sponsoring

Ingolstadt (dpa) - Die Sparmaßnahmen bei der VW-Tochter Audi treffen auch das Sponsoring des Autobauers. Insbesondere sein Heimatstandort Ingolstadt ist betroffen, aber auch Neckarsulm und Heilbronn, wie aus einer Antwort des Konzerns hervorgeht. Dabei geht es unter anderem um Konzertreihen und Sportveranstaltungen.

«Angesichts der aktuell massiven wirtschaftlichen Herausforderungen überprüft Audi seine Ausgaben konsequent und leistet damit seinen Beitrag zur Zukunftssicherung des Unternehmens», heißt es vom Autobauer. Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erforderten einen «verantwortungsvollen Umgang mit den verfügbaren Ressourcen». Der Fokus liegt darauf, «die Zukunftsfähigkeit langfristig zu sichern».

Audi befindet sich derzeit in einer schweren Krise - unter anderem, weil die Absätze in China und den USA sinken. Der Autobauer baut bereits Personal ab und spart. Weitere Maßnahmen in diese Richtung sind möglich.

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Unter anderem fallen die Weihnachtskonzerte in Ingolstadt und Neckarsulm in diesem und kommendem Jahr den Sparmaßnahmen zum Opfer, die Audi Sommerkonzerte werden 2027 ausgesetzt und die Konzertreihe Jazz am Audi Forum entfällt ab kommendem Jahr. Zudem werden die Partnerschaft mit der Kammerphilharmonie Ingolstadt und die finanzielle Unterstützung der Audi Jugendchorakademie beendet.

Auch beim Sportsponsoring wird gestrichen

Auch im Sportbereich streicht Audi sein Sponsoring zusammen. So werden der Halbmarathon und der Triathlon in Ingolstadt kommendes Jahr nicht unterstützt. Für die Eisgala in Ingolstadt gilt das ab 2027.

Außerhalb der beiden Hauptstandorte trifft es zudem das Sponsoring des Firmenlaufs in Heilbronn im kommenden Jahr und den Friedrichshaller Sportverein, dessen Unterstützung nicht fortgesetzt wird.