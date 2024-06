Spitzenverbände der Wirtschaft warnen vor Schwächung Europas

Berlin (dpa) - Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben kurz vor den Europawahlen die Bedeutung der Europäischen Union für den Wohlstand in Deutschland hervorgehoben. «Die Europäische Union ist von zentraler Bedeutung für deutsche Unternehmen und ihre Beschäftigten», heißt es in einem gemeinsamen Appell. «Wir ermutigen alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger – hierzulande und in der gesamten EU –, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und ein Zeichen für Europa zu setzen. Nur mit einer starken EU werden wir Wohlstand und Sicherheit für alle fördern.»