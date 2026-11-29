Berlin (dpa) - Der Tankrabatt als Entlastung für Autofahrerinnen und Autofahrer gilt nur noch bis Silvester. Damit die Preise für Benzin und Diesel dann im neuen Jahr nicht einfach ungebremst hochgehen, will die Bundesregierung gleich nachlegen - mit einem begrenzenden «Deckel», der ab 4. Januar greifen soll. Angepeilt wird, die Regelungen in der neuen Woche im Kabinett auf den Weg zu bringen. Besiegelt werden soll das genaue Modell dann noch vor Weihnachten.

Worum geht es?

Die anhaltend hohen Kraftstoffpreise infolge des Iran-Kriegs stellten eine hohe Belastung für die Bürgerinnen und Bürger dar und wirkten sich negativ auf das Wachstum in Deutschland aus, erläutert das Wirtschaftsministerium. Zugleich sei die Versorgungssicherheit essenziell. Mit Blick auf beides gab das Ressort jetzt die Entwürfe für ein Gesetz und eine darauf aufbauende Verordnung in die Abstimmung in der Regierung, stellt aber zu diesem Markteingriff klar: «Die gesamte Maßnahme ist als kurzfristige Krisenintervention konzipiert.»

Wie soll der Preisdeckel aussehen?

Das Gesetz soll eine bundesweite «Höchstpreisregelung» einführen. Die Verordnung regelt, wie die Höchstpreise festgelegt werden. Und dann soll gelten, dass an Tankstellen keine Preise oberhalb dieser Limits zulässig sind. Autobahntankstellen sind davon generell ausgenommen. Zur Begründung verweist das Ministerium auf ihre höheren Pachtkosten und die durchgehenden Öffnungszeiten. Um regionale Besonderheiten zu berücksichtigen, sollen die Länder für ihr jeweiliges Gebiet abweichende Höchstpreise festlegen können.

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Wie kommen die Höchstpreise zustande?

Angepeilt wird, dass der Deckel nach dem Neujahrs-Feiertag am 1. Januar und dem folgenden Wochenende am Montag, den 4. Januar, greift. Ab dann sollen werktäglich von Montag bis Freitag bundesweite Höchstpreise für den Liter Super E5, Super E10 und Diesel ermittelt werden. Zusammensetzen sollen sie sich aus den Einkaufskosten, einer Gewinnmarge der Tankstellen und auch allen Steuern und Abgaben. Das soll sicherstellen, dass die Höchstpreise direkt den Zapfsäulenpreisen entsprechen und Kunden sehen können, ob sich das deckt.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa An Tankstellen sollen Höchstpreise gelten. (Archivbild)

Wer legt die Höchstpreise genau fest?

Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt soll sie nach einer festen Formel ermitteln. Ausgangspunkt sind Preisnotierungen von elf regionalen Tanklagern, die die 15.000 Tankstellen der Republik beliefern. Für die Berechnung soll dann jeweils ein Durchschnittspreis der teuersten Lager-Region zugrunde gelegt werden. Das soll die Versorgungssicherheit auch in Regionen mit hohen Kosten gewährleisten. Als Bruttomarge sollen 18 Cent je Liter bei Super E5, 15 Cent bei E10 und 20 Cent bei Diesel hineinkommen. Sie soll pauschal auch Kosten etwa für Transport, Pacht und Personal abgelten.

Und wo sind die Höchstpreise dann zu sehen?

Die Markttransparenzstelle soll sie am Tag der Ermittlung auf der Internetseite des Bundeskartellamts bekanntmachen. Wirksam werden sollen die Limits dann jeweils ab 12 Uhr des Folgetages, wobei aber mindestens 20 Stunden Vorlauf vorgeschrieben sind - das erfordert also ein Veröffentlichen des Höchstpreises bis 16 Uhr. Kommt es später, soll das Limit erst am übernächsten Tag um 12 Uhr greifen. Und da Höchstpreise nur montags bis freitags ermittelt werden, soll gelten: Ein freitags ermitteltes Limit gilt auch für Samstag, Sonntag und Montag.

Wie lange soll der Preisdeckel gelten?

Die Verordnung soll zum 1. Januar in Kraft treten und befristet für drei Monate gelten, also bis Ende März. Bei bestimmten Bedingungen soll sie um bis zu drei Monate verlängert werden können, auch mehrfach, aber maximal bis zum 31. Dezember 2027. Geregelt wird auch eine Überwachung der Höchstpreise durch die Markttransparenzstelle, an die Tankstellen schon jetzt alle Preisänderungen in Echtzeit melden müssen. Wird der Höchstpreis nicht eingehalten, sollen Tankstellenbetreibern bis zu 100.000 Euro Geldbuße drohen.

Wie geht es weiter?

Die schwarz-roten Koalitionsspitzen haben vereinbart, die Entwürfe an diesem Mittwoch ins Kabinett zu bringen. Das Gesetz als Grundlage der Verordnung geht dann in den Bundestag und ist auch zustimmungsbedürftig im Bundestag, der am 18. Dezember seine letzte reguläre Sitzung in diesem Jahr hat. Die Verordnung kann die Bundesregierung dann ohne Zustimmung des Bundesrats verkünden - und ihre Anwendung auch aussetzen. Das soll schnelle Reaktionen ermöglichen, wenn etwa Gefährdungen der Versorgungssicherheit drohen.

Foto: Philip Dulian/dpa Der Tankrabatt an den Zapfsäulen läuft Silvester aus. (Archivbild)

Kann es noch Änderungen geben?