Mobilitätskosten

Spritpreise fallen - ADAC: Nicht schnell genug

Die Einigung zwischen den USA und Iran lässt die Ölpreise fallen - auch Sprit ist zuletzt günstiger geworden. Am Montag sind zunächst noch keine starken Ausschläge zu sehen.

Tanken ist zuletzt billiger geworden - dem ADAC geht es nicht schnell genug. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Tanken ist zuletzt billiger geworden - dem ADAC geht es nicht schnell genug. (Archivbild)

München (dpa) - Die Spritpreise reagieren nur zögerlich auf die Entspannung im Nahen Osten. Der ADAC beobachtet am Montag bisher noch keine Weitergabe der gesunkenen Ölpreise im «angemessenen Umfang». Diese sollte aber im Sinne der Autofahrer rasch passieren, fordert der Verkehrsclub. 

Am Sonntag kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,877 Euro. Der Preis hat sich seit Mittwoch vergangener Woche nur wenig bewegt. Damals lag er bei 1,871 Euro. Bei Diesel zeigte sich zuletzt weiterhin ein Abwärtstrend. Mit 1,829 Euro war der Kraftstoff am Sonntag um 2,3 Cent billiger als am Mittwoch. 

Mit den aktuellen Ständen ist E10 nur noch 9,9 Cent teurer als am letzten Tag vor Kriegsbeginn, Diesel um 8,3 Cent. In der Spitze hatte sich Diesel um mehr als 70 Cent pro Liter verteuert, E10 um mehr als 40 Cent. Die aktuellen Preise werden allerdings vom Tankrabatt gedrückt, durch den die Bundesregierung pro Liter auf Steuern in Höhe von 16,7 Cent verzichtet. Er läuft zum Monatsende aus - dann dürften die Preise an den Zapfsäulen wieder steigen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Spritpreise sinken - ADAC: zu langsam
Mobilitätskosten

Spritpreise sinken - ADAC: zu langsam

Vor allem eine Kraftstoffsorte ist zuletzt deutlich billiger geworden.

27.05.2026

Spritpreise fallen auf tiefsten Stand seit zwei Monaten
Mobilitätskosten

Spritpreise fallen auf tiefsten Stand seit zwei Monaten

E10 kostet unter 2 Euro, am Morgen an vielen Tankstellen sogar unter 1,90 - auch weil der Ölpreis sinkt. Laut dem ADAC und Ifo-Berechnungen wird der «Tankrabatt» aber noch nicht ganz weitergegeben.

08.05.2026

Iran-Krieg treibt auch in Hessen Spritpreise in die Höhe
Spritpreise

Iran-Krieg treibt auch in Hessen Spritpreise in die Höhe

Die Spritpreise in Hessen steigen: Laut ADAC-Auswertung sind die Preise für Diesel und E10 bereits am 4. März auch an den günstigsten Tankstellen teils deutlich über die 2-Euro-Marke geklettert.

07.03.2026

Iran-Krieg lässt Spritpreise immer weiter steigen
Energiepreise

Iran-Krieg lässt Spritpreise immer weiter steigen

Der Konflikt macht sich an den Zapfsäulen bemerkbar. Nach Hochs am Sonntag legen die Preise am Montag weiter zu. Beim Heizöl fällt der Sprung noch deutlicher aus.

02.03.2026

Verbraucher

Spritpreise steigen wieder

Vor allem die weiter steigenden Ölpreise, aber auch das Ende der Sommerferien lassen Treibstoff aktuell wieder teurer werden. Wann der Sprit noch relativ günstig ist, weiß der ADAC.

30.08.2023