Elektromobilität

Spritpreise machen gebrauchte Elektroautos teurer

Weil Benzin und Diesel so teuer geworden sind, greifen die Menschen beim Gebrauchtkauf eher zum Stromer. Das macht sich auch bei den Preisen bemerkbar.

Die Preise für gebrauchte Elektroautos haben angezogen. (Archivbild) Foto: Fabian Strauch/dpa
Die Preise für gebrauchte Elektroautos haben angezogen. (Archivbild)

Ostfildern (dpa) - Die hohen Spritpreise machen gebrauchte Elektroautos attraktiver - und teurer. Von Mai bis August sind die Restwerte für dreijährige Stromer um 1,4 Prozentpunkte gestiegen, wie aus Daten des Marktbeobachters DAT hervorgeht. Die Restwerte für Benziner sanken parallel um 0,4 Prozentpunkte, die für Diesel sogar um 1,1 Prozentpunkte. 

Der Anstieg bei den Stromern ist ungewöhnlich. Normalerweise sinken die Restwertzahlen der DAT im Jahresverlauf aus technischen Gründen leicht. 

Noch sind die prozentualen Restwerte - hier der von der DAT ermittelte Händlerverkaufspreis - bei Stromern niedriger als bei Verbrennern. Für reine Elektroautos (BEV) liegt er im Schnitt bei 51,5 Prozent des Listenneupreises, bei Dieseln sind es 58 Prozent, bei Benzinern 59,4 Prozent. Der Abstand ist im vergangenen Jahr aber deutlich gesunken: Noch im November 2025 waren Stromer nur auf 48,4 Prozent, gekommen, Benziner aber auf 62,6 und Diesel auf 61,2.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Beim Händler gehen die Stromer deutlich schneller weg

«Wichtigster Treiber für die Entscheidung zur Elektromobilität dürften die Kraftstoffpreise sein. Diese haben für eine erhöhte Nachfrage nach gebrauchten und auch neuen BEV gesorgt. Dies wiederum hatte zur Folge, dass zwischenzeitlich das Angebot an gebrauchten BEV relativ niedrig war», heißt es von der DAT. 

Die Marktbeobachter haben zudem deutlich gesunkene Standzeiten für Stromer festgestellt hat. Hatte es für einen Händler im Mai und den Monaten davor noch ein gutes Stück länger gedauert, einen Stromer zu verkaufen, als einen Verbrenner, hat sich dieses Verhältnis inzwischen gedreht. Stattdessen tun sich Diesel schwer, die auf 92 Standtage kommen. Bei Benzinern sind es 84, bei Stromern nur 74.

Entscheidung braucht Vorlauf

Dass der Effekt erst nach Mai einsetzt und nicht bereits mit Beginn der hohen Spritpreise im März dürfte sich unter anderem damit erklären, dass Entscheidungen wie ein Autokauf meist einen gewissen Vorlauf haben. Zudem zeigte sich mit dem Andauern der Krise, dass die hohen Preise keine kurze Episode sind - sie gewannen also an Gewicht für Autokäufer. 

Noch spielen Elektroautos auf den Gebrauchtmarkt allerdings eine stark untergeordnete Rolle. Im August machten sie laut Kraftfahrt-Bundesamt 5,3 Prozent aller Besitzumschreibungen aus. Vor einem Jahr waren es allerdings erst 3,9 Prozent.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nur noch 3 Cent teurer: Diesel fast auf Vorkriegsniveau
Autokosten

Nur noch 3 Cent teurer: Diesel fast auf Vorkriegsniveau

Auch Benzin wird billiger. Ganz fair ist der Vergleich aber nicht, und der ADAC hält die Preise nach wie vor für deutlich zu hoch.

18.06.2026

Gebrauchte Stromer kommen aus der Nische
Elektromobilität

Gebrauchte Stromer kommen aus der Nische

Immer mehr gebrauchte Elektroautos stehen zum Verkauf. Das Fraunhofer ISI hat sich Angebot und Preise angesehen. Das Fazit fällt positiv aus.

01.06.2026

Gebrauchte Elektroautos werden wohl billiger
Mobilität

Gebrauchte Elektroautos werden wohl billiger

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind Stromer noch immer Exoten. Trotz des geringen Angebots sind die Preise eher niedrig - und dürften durch die Neuwagenförderung noch weiter unter Druck kommen.

20.01.2026

Kraftstoffpreise

Nach Diesel nun auch Benzin auf tiefstem Stand seit 2021

Der Abwärtstrend der Spritpreise hält an. Benzin war zuletzt Ende 2021 billiger als aktuell. Bei Diesel war das bereits einen Tag früher der Fall gewesen.

12.09.2024

Elektromobilität

Markt für gebrauchte Stromer wächst deutlich - Bayern vorne

Die Neuzulassungen von Elektroautos stagnieren, doch auf dem Gebrauchtmarkt ziehen sie weiter an - allerdings auf niedrigerem Niveau.

14.07.2024