Autokosten

Spritpreise ziehen schon vor dem Ende des Tankrabatts an

Noch bis Mitternacht gilt die Steuerermäßigung. An den Zapfsäulen geht es bereits seit Tagen nach oben, obwohl der Ölpreis tendenziell in die andere Richtung läuft.

Mit günstigem Tanken dürfte es bald vorbei sein. Der Tankrabatt endet in der Nacht zum Mittwoch. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Mit günstigem Tanken dürfte es bald vorbei sein. Der Tankrabatt endet in der Nacht zum Mittwoch.

München (dpa) - Noch gilt der Tankrabatt, doch die Preise an den Tankstellen ziehen bereits an. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags kostete Super E10 pro Liter 1,861 Euro, wie der ADAC mitteilt. Das waren 1,6 Cent mehr als am Sonntag. Diesel zog sogar um 1,9 Cent auf 1,784 Euro pro Liter an. 

Für beide Kraftstoffe war es der sechste Anstieg in Folge. Seit vergangenem Dienstag ist E10 um 4,4 Cent teurer geworden, Diesel um 5,3 Cent pro Liter. Dabei hat der Rohöl-Preis im selben Zeitraum ein gutes Stück nachgegeben. 

Auch am Dienstagmorgen wiesen die Preise weiter nach oben: Um 8.00 Uhr war E10 um 2 Cent teurer als am Vortag zur selben Zeit, Diesel um 2,3 Cent. 

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Kritik vom ADAC 

«Der aktuelle Anstieg der Kraftstoffpreise ist aus Sicht des ADAC nicht gerechtfertigt», kritisiert der Verkehrsclub. «Der Rohölpreis steigt aktuell nicht. Daher bestätigt sich die Vermutung des ADAC, dass die Mineralölkonzerne bereits vor dem Ende des Tankrabatts die bevorstehende Steuerhöhung einpreisen.» 

Wegen der 12-Uhr-Regel dürfen Tankstellen ihre Preise nur mittags erhöhen. Der Tankrabatt läuft zwar um Mitternacht aus, das gilt aber nur für ab dann an die Tankstellen geliefertes Benzin. Wann die Preise wie stark steigen - um Mitternacht ist dies ja nicht möglich - ist unklar. Tendenziell wird erwartet, dass der Großteil des Preissprungs durch das Ende des Rabatts am Mittwoch-Mittag auftreten wird. Ein Teil könnte aber auch schon heute Mittag ankommen. Alternativ könnten die Preise auch nach dem typischen deutlichen Mittagssprung nicht wieder schnell absinken. 

Der Tankrabatt gilt seit Anfang Mai. Für ihn wurden die Steuern auf Benzin und Diesel um 16,7 Cent pro Liter gesenkt. Die Tankstellen sind nicht verpflichtet, dies weiterzugeben, die Branchenverbände en2x und bft haben zuletzt aber stets betont, dass dies erfolgt sei. Die Monopolkommission und das Ifo-Institut sahen in Untersuchungen allerdings Defizite bei der Weitergabe.

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