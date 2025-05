Preise für Wohneigentum

Sprünge in Metropolen: Immobilien werden deutlich teurer

Die Zeiten sinkender Preise sind erst einmal vorbei: Wer eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, muss wieder tiefer in die Tasche greifen. Besonders in Großstädten ziehen die Preise deutlich an.