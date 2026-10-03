Menschenrechte

Starbucks wegen neuer Filialen in Xinjiang unter Druck

Der US-Konzern Starbucks eröffnet erstmals Cafés in der chinesischen Region Xinjiang. Ein US-Abgeordneter verweist auf Menschenrechtsvorwürfe gegen Peking und fordert die Schließung.

Die US-Kaffeekette Starbucks steht wegen neuer Filialen in der chinesischen Region Xinjiang in der Kritik. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die US-Kaffeekette Starbucks steht wegen neuer Filialen in der chinesischen Region Xinjiang in der Kritik. (Archivbild)

Peking/Washington (dpa) - Die US-Kaffeekette Starbucks gerät wegen ihrer ersten Filialen in der chinesischen Region Xinjiang politisch unter Druck. Der Vorsitzende des China-Sonderausschusses im US-Repräsentantenhaus, John Moolenaar, forderte das Unternehmen auf, die Geschäfte angesichts der Unterdrückung der Uiguren wieder zu schließen. Der Republikaner bezeichnete die Eröffnung als «schockierend und moralisch bankrott».

«Starbucks sollte unverzüglich den Kurs ändern und seine Filialen in Xinjiang schließen», erklärte Moolenaar in einer Stellungnahme. Mit jedem dort verkauften Becher werde eine bekannte amerikanische Marke mit dem brutalen Vorgehen der Kommunistischen Partei gegen die Uiguren verknüpft. 

Starbucks hatte am Dienstag zwei Cafés in der Regionalhauptstadt Urumqi eröffnet: eines am Großen Basar und ein weiteres am internationalen Flughafen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Kritik an Menschenrechtslage 

In Xinjiang leben viele Angehörige der überwiegend muslimischen Minderheit der Uiguren. Menschenrechtsorganisationen werfen der chinesischen Regierung vor, diese Minderheit zu unterdrücken. Peking weist die Vorwürfe zurück.

Starbucks hatte erst im Frühjahr 60 Prozent seines Filialgeschäfts in China an den chinesischen Finanzinvestor Boyu Capital verkauft. Die übrigen 40 Prozent gehören weiter Starbucks. 

Unternehmen geraten im Streit um Xinjiang immer wieder von beiden Seiten unter Druck. Volkswagen stand wegen seines dortigen Werks jahrelang in der Kritik. Ende 2024 wurde der gemeinsam mit SAIC betriebene Standort verkauft. Umgekehrt wurden H&M und Adidas 2021 in China zum Ziel von Boykottaufrufen, nachdem sie Bedenken wegen möglicher Zwangsarbeit in Xinjiang geäußert hatten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
China will sich gegen US-Importsperre wehren
Handelsstreit

China will sich gegen US-Importsperre wehren

Die USA beschränken wegen mutmaßlicher Zwangsarbeit Einfuhren von 43 weiteren chinesischen Unternehmen. Peking kritisiert das scharf und kündigt Gegenmaßnahmen an.

01.08.2026

VW in China trennt sich von umstrittenem Werk in Xinjiang
Partnerschaft mit Saic

VW in China trennt sich von umstrittenem Werk in Xinjiang

Mit dem VW-Werk in Xinjiang verbanden sich seit Jahren Vorwürfen der Zwangsarbeit. Nun hat sich VW von dem Standort getrennt. Wie geht es dort weiter?

27.11.2024

Menschenrechte

VW spricht mit Partner über Werk in Xinjiang - neue Vorwürfe

Schon länger steht VW wegen seines Werks im chinesischen Xinjiang in der Kritik. Nach dem Rückzug von BASF aus der Provinz verhandelt nun auch VW mit seinem chinesischen Partner über den Standort.

14.02.2024

Menschenrechte

Politiker fordern Volkswagen zu Rückzug aus Xinjiang auf

Wegen Berichten über mögliche Menschenrechtsverletzungen zieht sich der Chemiekonzern BASF aus der chinesischen Region zurück. Auch Volkswagen steht nun unter Druck.

12.02.2024

Besuch in Peking

Baerbock trifft obersten chinesischen Außenpolitiker

Taiwan und Menschenrechte: Die deutsche Außenministerin ist zu Besuch in Peking und spricht bei den Gesprächen mit hohen Politikern Chinas auch schwierige Themen an.

15.04.2023