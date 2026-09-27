Nahverkehr

Statt Tarifdschungel: Fahrscheine für 15 oder 60 Minuten?

Ticketpreise für S-Bahnen und Busse können eine komplizierte Sache sein, wenn man sie nicht so häufig nutzt. Verbraucherschützer schlagen deshalb ein einfaches Modell vor - und zwar gleich bundesweit.

Tarifsysteme im Nahverkehr haben oft komplizierte Zonen und Ticketvarianten. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa/dpa-tmn
Tarifsysteme im Nahverkehr haben oft komplizierte Zonen und Ticketvarianten. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Nimmt man eine Einzelfahrt von Zone M bis Zone 4 oder für die Ringe 1 und 2? Reicht das Ticket AB bis zum Flughafen, oder braucht es noch eins für C? Und wie viele Halte gelten eigentlich noch als günstige Kurzstrecke? Wenn es ums Bus- und Bahnfahren im Nahverkehr geht, rätseln oft nicht nur Touristen, welcher Tarif wohl der richtige und günstigste ist - und steigen dann vielleicht nicht ein. Für Vielfahrer gibt es schon das Deutschlandticket, mit dem man sich darüber keine Gedanken machen muss. Die Verbraucherzentralen fordern jetzt auch ein einfaches Preismodell für alle, die nur ab und zu fahren.

Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Wer in Deutschland Bus und Bahn nutzt, braucht ein Tarifsystem, das überall gleich funktioniert.» Das Deutschlandticket sei ein erfolgreicher Anfang, um den Tarifdschungel zu beenden. Das brauche es auch für gelegentliche Nutzerinnen und Nutzer, die weiterhin vor einem unübersichtlichen Flickenteppich aus Verbundgrenzen, Tarifzonen und Ticketangeboten stünden.

Nur noch fünf Ticketarten - nach Fahrtzeit

Die Verbraucherschützer schlagen daher ein Preismodell vor, das sich allein an der «genutzten Zeit» auf Basis des Fahrplans orientiert. Konkret sollte es nur noch fünf Ticket-Arten geben - für 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 120 Minuten und für 24 Stunden. Dieser Tarifansatz sei einheitlich nutzbar, intuitiv und leicht verständlich, heißt es in einem Positionspapier. Das Prinzip müsse von Fahrgästen einmal verstanden werden und könnte dann überall gelten. 

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Verbraucherschützerin Pop fordert ein Tarifsystem, «das überall gleich funktioniert». Foto: Britta Pedersen/dpa
Verbraucherschützerin Pop fordert ein Tarifsystem, «das überall gleich funktioniert».

«Gerade in Zeiten steigender Spritpreise brauchen Verbraucherinnen und Verbraucher attraktive Alternativen zum Auto», sagte Pop. Das System sollte digital, aber auch analog etwa mit Fahrscheinautomaten nutzbar sein. Damit würde der öffentliche Nahverkehr auch für Menschen deutlich einfacher, die nur ab und zu Busse und Bahnen nutzen und auch kein Abo abschließen möchten. 

Das 2023 eingeführte Deutschlandticket ist vor allem für Pendlerinnen, Pendler und andere Vielfahrer interessant und hat inzwischen 14,5 Millionen Kunden. Es ermöglicht Fahrten in allen Bussen und Bahnen des Regional- und Nahverkehrs in Deutschland, ganz unabhängig von Tarifbestimmungen. Es wird als monatlich kündbares Abo angeboten und kostet seit Jahresbeginn 63 Euro im Monat.

Wie viel kostet das D-Ticket im nächsten Jahr? 

Für das nächste Jahr soll der Preis erstmals nach einem neuen Index errechnet werden, der Personal-, Energie- und andere Kosten enthält. Eine Bekanntgabe des Preises für 2027 wird demnächst erwartet. Verbraucherverbände warnten schon mehrfach vor einer weiteren starken Anhebung, nachdem der Preis von zuerst 49 Euro bereits auf 58 Euro und aktuell auf 63 Euro hochgesetzt wurde. 

Allerdings schlagen die gestiegenen Energiepreise infolge des Irankriegs auch bei den Verkehrsunternehmen mit ihren Bussen, Zügen, Straßenbahnen und U-Bahnen durch. Da das Deutschlandticket immer noch günstiger ist als übliche regionale Pendler-Abos, schießen Bund und Länder schon jeweils 1,5 Milliarden Euro im Jahr als Ausgleich für Einnahmeausfälle bei Verkehrsunternehmen zu.

Der Preis des Deutschlandtickets für 2027 wird bald ermittelt. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Preis des Deutschlandtickets für 2027 wird bald ermittelt. (Archivbild)

Als Flatrate-Angebot, mit dem man sich nicht um Tarifzonen kümmern muss, ist das Deutschlandticket Vorbild für den Vorschlag der Verbraucherzentralen - nur eben nicht gleich für mindestens einen Monat. Die fünf Ticket-Stufen von 15 Minuten bis 24 Stunden ermöglichten eine ausreichende Differenzierung für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse, heißt es in dem Positionspapier. Die Fahrtzeit sei, anders als die Strecke oder die Zahl der durchquerten Tarifräume, in der Regel bekannt. Das mache die Wahl des richtigen Tickets auch intuitiver.

Preise nennen die Verbraucherzentralen in ihrem Vorschlag nicht - das neue Modell könne aber insgesamt «erlösneutral» ausgestaltet werden, also auf dem Niveau der heutigen Fahrpreiseinnahmen. 

Mögliche Preise für die fünf Ticket-Arten 

In einem für das Konzept in Auftrag gegebenen Gutachten gibt es dazu eine Modellierung auf Basis der Preise von 2026 und mit dem Hinweis, dass dies bei einer möglichen späteren Einführung anzupassen wäre. Demnach könnte ein Ticket für 15 Minuten 2,50 Euro kosten, für 30 Minuten 3,50 Euro, für 60 Minuten 5,00 Euro, für 120 Minuten 6,50 Euro und für 24 Stunden 14,50 Euro. 

Ein Ermäßigungstarif könnte jeweils die Hälfte kosten. Und berechnet würde die Fahrtzeit jeweils nach dem Fahrplan, so dass Kunden nicht mehr bezahlen müssen, wenn es Verspätungen oder Ausfälle gibt. Möglich sei auch, es für flexible digitale Zahlmethoden zu verwenden, die es in einigen Regionen auch schon gibt - indem man sich zum Beispiel per App selbst ein- und auscheckt und der günstigste Fahrpreis dann automatisch berechnet wird.

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