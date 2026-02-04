«Höchste Zeit»

Steuerzahlerbund: Bundesbank soll Gold aus USA zurückholen

Sind die riesigen deutschen Goldbestände in New York noch sicher? Mit der Politik von Donald Trump wachsen die Sorgen. Der Vizepräsident des Steuerzahlerbunds fordert die Bundesbank zum Handeln auf.

Der Goldpreis ist rasant gestiegen - und mit der Politik von Trump die Sorgen um die Sicherheit Foto: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn
Der Goldpreis ist rasant gestiegen - und mit der Politik von Trump die Sorgen um die Sicherheit

Frankfurt/Main (dpa) - Wegen der unberechenbaren Politik von US-Präsident Donald Trump fordert der Bund der Steuerzahler, die deutschen Goldreserven so bald wie möglich aus den USA nach Deutschland zu bringen. «Wir sind der Auffassung, dass es höchste Zeit ist, das deutsche Gold aus den USA zurückzuholen», sagte Michael Jäger, Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland, der «Mediengruppe Bayern». Das Vertrauen in die Vereinigten Staaten habe mit der Politik von Trump stark gelitten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Deutsches Gold ist zweitgrößter Goldschatz der Welt

Der aggressive Kurs von Trump im Grönland-Konflikt hat eine Debatte ausgelöst, ob das deutsche Gold in den USA noch sicher ist. Der von der Bundesbank für den deutschen Staat verwaltete Goldschatz ist der größte der Welt nach den Beständen der USA. Rund 3.352 Tonnen waren es Ende 2024. Mehr als die Hälfte lagert nach Angaben der Bundesbank in eigenen Tresoren in Frankfurt. 1.236 Tonnen, knapp 37 Prozent, werden bei der Fed in New York aufbewahrt. 

Bundesbankpräsident Joachim Nagel sieht keinen Grund, die deutschen Goldreserven aus den USA zurückzuholen. «Ich zweifele nicht daran, dass unser Gold bei der Fed in New York sicher aufbewahrt ist», sagte Nagel kürzlich der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Große Verlockung für Trump?

Verbandsvize Jäger verwies hingegen darauf, dass die USA jährlich allein eine Billion US-Dollar (1.000 Milliarden) als Zinsen auf ihre steigenden Staatsschulden zahlen müssten. Für Trump sei es daher wichtig, «unbedingt zusätzliche Einnahmen zu generieren, zum Beispiel über höhere Zölle». Diese reichten aber nicht aus. «Daher übt Trump wachsenden Druck auf die unabhängige US-Notenbank Fed aus.»

Die Verlockung sei groß, anderweitig an Gelder zu kommen. «Da bietet sich das deutsche Gold als Zugriffsmöglichkeit an. Begründen könnte er das mit den enormen Kosten des US-Engagements in Deutschland und Europa seit dem Zweiten Weltkrieg», sagte Jäger. «Das klingt zwar wie ein Horrorszenario, aber das Risiko ist zu hoch, um das Gold weiterhin in den USA zu belassen.» Letztlich sei für die Entscheidung über eine Rückholung aber allein die Bundesbank zuständig, betonte er.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundesbank-Chef: Deutsche Goldreserven in USA sind sicher
Sorgen um Goldschatz

Bundesbank-Chef: Deutsche Goldreserven in USA sind sicher

Sind die riesigen deutschen Goldreserven in New York noch sicher? Mit dem Vorgehen von Donald Trump gegen Grönland und enge Nato-Bündnispartner wachsen die Sorgen. Bundesbank-Präsident Nagel beruhigt.

28.01.2026

Teuer wie nie – Goldpreis übertrifft Marke von 5.000 Dollar
Edelmetalle

Teuer wie nie – Goldpreis übertrifft Marke von 5.000 Dollar

Für viele Menschen zählen Schmuck, Münzen oder kleine Barren aus Gold zur Geldanlage. Und der Wert steigt und steigt. Das hat viel mit Politik zu tun.

26.01.2026

Wie sicher ist Deutschlands Gold in den USA?
Goldschatz der Bundesbank

Wie sicher ist Deutschlands Gold in den USA?

Mehr als 1.200 Tonnen deutsches Gold lagern in New York. Donald Trump ist alles zuzutrauen. Sollte man die Barren daher lieber nach Deutschland holen?

23.01.2026

Nagel: Goldreserven bleiben in den USA
Edelmetalle

Nagel: Goldreserven bleiben in den USA

Der Goldpreis steigt und steigt. Könnte das dem Bundeshaushalt helfen? Die Bundesbank meint: Unsere Barren bleiben, wo sie sind.

17.10.2025

Flucht ins Gold - Fortgesetzter Preisanstieg in Sicht
Krisenfest

Flucht ins Gold - Fortgesetzter Preisanstieg in Sicht

Manchmal wird die Weltpolitik im Alltag spürbar. China und andere Länder kaufen große Mengen Goldes, weil sie vom Dollar unabhängig werden wollen. Das hat Folgen für Brautpaare in aller Welt.

03.08.2025