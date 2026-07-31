Konjunktur

Stimmung in Chinas Wirtschaft trübt sich ein

Zum Start in die zweite Jahreshälfte geraten Industriebetriebe, Dienstleister und Bauunternehmen unter Druck. Neue Stimmungsdaten zeigen eine deutliche Abkühlung.

Der Außenhandel ist eine wichtige Stütze für Chinas Wachstum. (Archivbild) Foto: Yang Shiyao/XinHua/dpa
Der Außenhandel ist eine wichtige Stütze für Chinas Wachstum. (Archivbild)

Peking (dpa) - Die Stimmung in Chinas Wirtschaft hat sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte deutlich eingetrübt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie fiel im Juli von 50,3 auf 49,2 Punkte, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Damit rutschte der wichtige Frühindikator unter die Marke von 50 Punkten, die Wachstum und Rückgang voneinander trennt.

Auch außerhalb der Industrie lief es schlechter. Der Index für Dienstleistungen und Baugewerbe sank von 50,2 auf 49,0 Punkte. Der übergreifende Einkaufsmanagerindex fiel von 50,6 auf 49,3 Punkte. Besonders deutlich gingen die neuen Aufträge in der Industrie zurück.

Wachstum verlangsamt sich

Die neuen Daten verstärken den Eindruck, dass Chinas Wirtschaft an Schwung verliert. Im zweiten Quartal wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im Jahresvergleich nur noch um 4,3 Prozent. Im ersten Quartal waren es noch 5 Prozent gewesen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Politbüro der Kommunistischen Partei kündigte am Donnerstag weitere Unterstützung für die Wirtschaft an. Unter anderem sollen staatliche Mittel schneller ausgegeben und die Nachfrage im Inland gestärkt werden. Konkrete neue Maßnahmen wurden zunächst nicht genannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwache Nachfrage belastet Stimmung in Chinas Industrie
Konjunktur

Schwache Nachfrage belastet Stimmung in Chinas Industrie

Im Dezember nahm laut einer Umfrage die Aktivität in Chinas Industrie nach langem wieder zu. Doch im neuen Jahr kehrt die schlechte Stimmung zurück. Woran liegt das?

31.01.2026

Stimmung in Chinas Industrie weiterhin eingetrübt
Konjunktur

Stimmung in Chinas Industrie weiterhin eingetrübt

Seit April steckt das herstellende Gewerbe in China in einem hartnäckigen Stimmungstief. Auch die Daten für den Dienstleistungssektor sind im November schwach ausgefallen.

30.11.2025

Chinas Industrie schafft Sprung aus Stimmungstief nicht
Konjunktur

Chinas Industrie schafft Sprung aus Stimmungstief nicht

Die Stimmung in Chinas Industrie bleibt gedämpft. Doch das scheint nicht für alle Teile der Wirtschaft zu gelten. Was die Aussichten drückt und warum es mittlerweile zwei Stimmungsbilder gibt.

30.09.2025

Chinas Konjunktur lahmt - Industrie und Konsum enttäuschen
Zweitgrößte Volkswirtschaft

Chinas Konjunktur lahmt - Industrie und Konsum enttäuschen

Die chinesische Wirtschaft hat im August an Fahrt verloren. Sowohl die Industrieproduktion als auch der Einzelhandel entwickelten sich schwächer als erwartet.

15.09.2025

Umfrage: Stimmung der chinesischen Industrie hellt sich auf
Konjunktur in Asien

Umfrage: Stimmung der chinesischen Industrie hellt sich auf

Die Industrie in China zeigt sich widerstandsfähiger als gedacht. Ein Lichtblick, der aber nicht über alle Probleme hinwegtäuschen kann.

01.11.2024