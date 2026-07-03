Auswertung für 2024

Straßenverkehr hängt weiter an fossilen Energien

Trotz des Elektro-Booms bleibt der Straßenverkehr ein Fossil-Riese: Diesel und Benzin machen weiterhin mehr als 97 Prozent des Verbrauchs aus. Stromer kommen erst langsam voran.

Fossile Kraftstoffe dominieren weiterhin den Energieverbrauch des Verkehrssektors. (Symbolbild) Foto: Marjian Murat/dpa
Fossile Kraftstoffe dominieren weiterhin den Energieverbrauch des Verkehrssektors. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa) - Der Straßenverkehr in Deutschland hängt weiterhin stark an fossilen Energien. Im Jahr 2024 war der Verbrauch nach Auswertungen des Statistischen Bundesamtes zu den Vorjahren zwar weitgehend konstant und lag sogar 11 Prozent unter dem Höchstwert aus dem Jahr 2019. 

Aber weiterhin war der Straßenverkehr in dem Jahr für gut ein Fünftel (22,2 Prozent) des deutschen Energieverbrauchs und für einen ähnlichen Anteil (21,4 Prozent) der CO2-Emissionen verantwortlich. Das entsprach einem Energieverbrauch von rund 2.134 Petajoule und CO2-Emissionen von 155 Millionen Tonnen. Die Zahlen unterscheiden sich nach Angaben der Statistikbehörde leicht von Zahlen des Umweltbundesamts, weil ein anderer statistischer Ansatz gewählt wurde. 

Stromverbrauch steigt auf niedrigem Niveau

Trotz wachsender Elektromobilität dominierten im Straßenverkehr weiterhin die konventionellen Kraftstoffe. Diesel kam einschließlich Biodiesel-Beimischung auf 60,8 Prozent des Verbrauchs, Benzin und Bioethanol auf 37,2 Prozent. Strom und Gaskraftstoffe machten jeweils 1,0 Prozent aus. Der Stromverbrauch im Straßenverkehr stieg allerdings 2024 im Vergleich zum Vorjahr stark um 32 Prozent. Hier zeigt sich die zunehmende Zahl von Elektroautos, deren Verkauf im vergangenen Jahr weiter zugelegt hat. Für den Energieverbrauch sind den Angaben zufolge die privaten Haushalte zu 58 Prozent verantwortlich. 42 Prozent entfielen auf die Wirtschaft.

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