«Schattendatenbank»?

Streit um historische Schufa-Daten: Kritiker wollen klagen

Darf die Schufa alte Kreditdaten speichern und für ihre Modelle nutzen? Datenschützer fordern die Löschung der Daten, die Schufa hält dagegen. Nun dürfte der Streit vor Gericht landen.

Die Wirtschaftsauskunftei Schufa sammelt reichlich Daten, ihre Bonitätsbewertungen haben großes Gewicht. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Wirtschaftsauskunftei Schufa sammelt reichlich Daten, ihre Bonitätsbewertungen haben großes Gewicht. (Archivbild)

Wiesbaden/Wien (dpa) - Der Streit um historische Daten der Schufa wird aller Voraussicht nach vor Gericht landen. Die Wirtschaftsauskunftei Schufa wies die von der europäischen Datenschutzorganisation NOYB erhobenen Vorwürfe «entschieden zurück» und weigerte sich nach eigenen Angaben, bis zum 9. September Unterlassungserklärungen abzugeben.

Die NGO mit Sitz in Wien reagierte umgehend: «Damit ist sicher: NOYB wird eine Unterlassungsklage einbringen. Interessierte können sich außerdem weiterhin für eine mögliche Sammelklage eintragen.»

NOYB hatte die Schufa Ende August formell abgemahnt und die Vorbereitung weiterer rechtlicher Schritte angekündigt. Nun erklärte der NOYB-Vorsitzende Max Schrems: «Die Argumente der Schufa sind völlig grotesk. Anscheinend glaubt die Schufa, eine Art halbgöttliche Institution zu sein, die über den europäischen Gesetzen steht. Wir freuen uns darauf, dem ein Ende zu setzen.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Schattendatenbank» oder legitimes Datenarchiv?

Auslöser des Konflikts waren Berichte über eine «Schattendatenbank» der Schufa Mitte Juli nach Recherchen von NDR und «Süddeutscher Zeitung». Demnach bewahre die Schufa historische Daten auf, etwa Informationen über alte Kredite, Pfändungen oder gar Privatinsolvenzen. Forderungen und Schulden, die Betroffene häufig schon vor Jahren beglichen hätten. Laut Datenschutzregeln und den von der Branche selbst gesteckten Löschfristen müssten solche Daten nach bestimmter Zeit gelöscht werden. Die Schufa speichert diese jedoch nach eigenen Angaben bis zu zehn Jahre lang weiter.

Schufa-Chefin Tanja Birkholz betonte jüngst beim «Handelsblatt-Bankengipfel»: «Wir haben keine Schattendatenbank. Die Schufa hat ein Datenarchiv wie andere Unternehmen auch.» 

Schufa-Chefin Tanja Birkholz verteidigt den Umgang der Auskunftei mit historischen Daten. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Schufa-Chefin Tanja Birkholz verteidigt den Umgang der Auskunftei mit historischen Daten. (Archivbild)

Die Schufa Holding AG argumentiert, sie speichere historische Daten «gerade deshalb, um gesetzliche und regulatorische Anforderungen zu erfüllen». Die Daten würden «gemäß den gesetzlichen Vorgaben und der mit den Datenschutzbehörden vereinbarten Speicherfristen» aufbewahrt. Historische Daten seien erforderlich, um wissenschaftlich belastbare Bonitätsbewertungen (Scores) zu entwickeln und deren Qualität zu überprüfen.

Schufa wehrt sich gegen Vorwürfe

In einem 26-seitigen Schreiben an die NOYB ließ die Schufa ihre Anwälte die Forderung nach Unterlassungserklärungen zurückweisen. Bereits Ende August hatte die Auskunftei betont: «Wir werden die Speicherung historischer Daten vor Gericht verteidigen – auch wenn wir erneut bis vor den Bundesgerichtshof gehen.»

Sollten die Datenschützer vor Gericht Recht bekommen, könnte dies massive finanzielle Konsequenzen für die Auskunftei haben. Da die Schufa nach eigenen Angaben bonitätsrelevante Informationen zu rund 68 Millionen Personen gespeichert hat, könnte selbst ein geringer Entschädigungsbetrag pro Kopf Gesamtforderungen in astronomischer Höhe nach sich ziehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schufa droht Sammelklage wegen historischer Datenspeicherung
Kreditwürdigkeit

Schufa droht Sammelklage wegen historischer Datenspeicherung

Die Schufa steht wegen der Speicherung alter Kreditdaten in der Kritik. Datenschützer fordern die Löschung der «Schattendatenbank» und bereiten eine Sammelklage vor.

26.08.2026

Schufa speichert historische Daten von Verbrauchern
Kreditwürdigkeit

Schufa speichert historische Daten von Verbrauchern

Die Schufa bewertet regelmäßig die Bonität von Millionen Verbrauchern. Mit einem neuen, aktuellen Score verspricht sie mehr Transparenz. Doch wofür braucht das Unternehmen uralte Finanzdaten?

15.07.2026

Mehr Transparenz für Verbraucher bei Schufa-Daten
Finanzen

Mehr Transparenz für Verbraucher bei Schufa-Daten

Anhand gewaltiger Datenmengen berechnet die Schufa, für wie kreditwürdig sie einzelne Verbraucher hält. Kritiker halten das Modell für eine «Blackbox». Nun gibt die Schufa weitere Einblicke.

26.11.2024

Verbraucher

Datenschützer: Schufa verstößt gegen Datenschutz-Verordnung

Datenschutz-Aktivist Max Schrems hat zweimal vor dem Europäischen Gerichtshof wichtige Datenabkommen zwischen den USA und Europa gekippt. Nun knöpft sich sein Verein Noyb die deutsche Schufa vor.

16.02.2024

Finanzen

Schufa verspricht mehr Einblick für Verbraucher

Die Berechnungen der Schufa zur Kreditwürdigkeit von Verbrauchern sind ein mächtiges Instrument. Nun will die Auskunftei für mehr Transparenz sorgen. Doch Kritiker haben Bedenken.

18.07.2023