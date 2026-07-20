Elektromobilität

Studie: Elektroautos seit 2020 deutlich billiger geworden

Fraunhofer-Institut und ICCT sehen bei den inflationsbereinigten Preisen eine deutliche Verschiebung im Vergleich zu Verbrennern - und erwarten, dass die Entwicklung anhält.

Inflationsbereinigt sind Elektroautos in den vergangenen Jahren deutlich billiger geworden. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Inflationsbereinigt sind Elektroautos in den vergangenen Jahren deutlich billiger geworden. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Elektroautos sind in den vergangenen fünf Jahren deutlich billiger geworden. Inflationsbereinigt sanken die Listenpreise von 2020 bis 2025 um 18 Prozent, wie eine Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) und des International Council on Clean Transportation (ICCT) ergab, die der dpa vorab vorlag. Die Preise für Verbrenner legten im gleichen Zeitpunkt inflationsbereinigt um 2 Prozent zu. Damit verschieben sich die echten Kosten pro Kilometer klar zugunsten der Elektroautos.

«Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich der Markt für Elektroautos in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt hat. Die Fahrzeuge bieten heute im Durchschnitt größere Reichweiten und mehr Motorleistung, während die realen Preise vergleichbarer Modelle gesunken sind», sagt Peter Mock vom ICCT.

Für ihre Untersuchung haben die Forscher mehr als 100.000 Einzelangaben aus einer ADAC-Datenbank ausgewertet. Um einen fairen Vergleich zu ermöglichen, wurden dabei nicht einfach Durchschnittspreise aller Verbrenner und aller Elektroautos gebildet, denn das Angebot an Elektroautos hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere bei eher teureren Fahrzeugen ausgeweitet.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Das Angebot hat sich verändert

«Der mittlere Preis ist dadurch gestiegen, es sind aber auch ganz andere Fahrzeuge», sagt Patrick Plötz, Professor am ISI. «Man würde also Kirschen mit Äpfeln vergleichen. Um das zu verhindern, haben wir versucht, gleiche oder vergleichbare Fahrzeuge über die Zeit zu betrachten.»

Mit dieser Herangehensweise ergaben sich für Elektroautos relativ stabile Listenpreise, für Verbrenner steigende. Berücksichtigt man die Inflation, die in den vergangenen Jahren ja teilweise hoch war, ergeben sich die oben genannten Zahlen.

Und Plötz sieht weiteres Potenzial für eine Preisentwicklung zugunsten der Elektroautos: «Die gesunkenen Batteriepreise sind noch nicht vollständig weitergegeben worden. Außerdem sollten auch steigende Stückzahlen und der Druck auf die Hersteller durch CO2-Grenzwerte helfen», sagt er.

Preisgleichheit bis 2030 erwartet

Rechne man die aktuelle Entwicklung weiter, dürften bis etwa 2030 Elektroautos in Europa gleich viel kosten wie vergleichbare Verbrenner, sagt Plötz. «Bei den Gesamtkosten pro Kilometer wären sie dann klar günstiger.» Erfahrungen aus anderen Märkten zeigten, dass bei gleichen Preisen Elektroautos auf rund 50 Prozent Marktanteil kämen.

Dass die Studie Listenpreise und nicht echte Transaktionspreise vergleicht, liegt vor allem daran, dass letztere in der notwendigen Breite nicht verfügbar sind. Große Verzerrungen sollten dadurch aber nicht entstanden sein, betonen die Autoren. Daten des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer zur Entwicklung des Rabattniveaus bei Elektroautos zeigten zumindest in den vergangenen Jahren insgesamt eher einen Aufwärtstrend bei den Rabatten auf wichtige Stromer. Das würde den Effekt eher zugunsten der Elektroautos verstärken.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Benzin inflationsbereinigt nicht teurer als vor 15 Jahren
Langzeitperspektive

Benzin inflationsbereinigt nicht teurer als vor 15 Jahren

Der April wird voraussichtlich der teuerste Tankmonat aller Zeiten sein. Doch wie sieht es aus, wenn man berücksichtigt, dass die Preise auch allgemein steigen?

30.04.2026

Studie: Neuwagenpreise steigen schneller als Gehälter
Preise

Studie: Neuwagenpreise steigen schneller als Gehälter

Antriebswende und Inflation: Die Preise für Neuwagen steigen schneller als die Einkommen. Der Kaufpreis ist aber nicht alles. Warum Verbraucher künftig noch besser rechnen müssen.

28.05.2025

Fraunhofer-Institut zerpflückt E-Auto-Mythen
Mobilität und Umweltschutz

Fraunhofer-Institut zerpflückt E-Auto-Mythen

Wie umweltfreundlich sind Stromer, wie lange halten die Batterien und zahlt man als Nutzer drauf? Lange gab es widerstreitende Antworten. Eine große Überblickstudie kommt nun aber zu klaren Aussagen.

22.05.2025

Studie: Abwrackprämie für Verbrenner billiger als E-Fuels
Verkehrswende

Studie: Abwrackprämie für Verbrenner billiger als E-Fuels

Immer wieder wird über eine Abwrackprämie für Verbrenner diskutiert. Eine neue Studie zeigt: Diese könnte zur Erreichung der Klimazeile beitragen.

17.10.2024

Verkehr

ADAC: Mittelklasse-Elektroautos oft billiger als Verbrenner

Sind Elektroautos oder Verbrenner günstiger? Es kommt darauf an, sagt der ADAC auf Basis umfangreicher Berechnungen. Je nach Fahrzeugklasse unterscheiden sich die Ergebnisse stark.

10.05.2023