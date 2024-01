Studie: Frauenquote in Dax-Vorständen stagniert

München (dpa) - Die Frauenquote in den Dax-Konzernvorständen stagniert bei 23 Prozent, nachdem die gesetzliche Quote erfüllt ist. Zu diesem Ergebnis kommt die Personalberatung Russell Reynolds in einer Analyse. Demnach sind im vergangenen Jahr neun weibliche Vorstände ausgeschieden und lediglich acht dazugekommen. «Schwerer wiegt noch, dass sieben von neun ausscheidenden Vorständinnen ihr Amt weniger als drei Jahre innehatten», sagte Berater Jens-Thomas Pietralla in München.