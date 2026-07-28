Studie: Optikern und Hörakustikern fehlen Fachkräfte

Köln (dpa) - Augenoptiker, Hörakustiker, Orthopädie- und Zahntechniker: In diesen Berufen fehlen bundesweit Fachkräfte, wie eine Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft zeigt. 2025 konnten im Gesundheitshandwerk demnach im Schnitt 4.389 der 7.267 offenen Stellen nicht besetzt werden. Die meisten entfallen auf Augenoptik und Hörakustik.

Gesucht werden überwiegend Gesellinnen und Gesellen. Meister sind aber noch schwerer zu finden. 1.344 und damit mehr als acht von zehn offenen Stellen konnten nicht besetzt werden. Laut Kofa handelt es sich damit um eine der größten Fachkräftelücken im Handwerk.

«Aufgrund des demografischen Wandels und der steigenden Zahl älterer Menschen wächst der Bedarf an Hilfsmitteln kontinuierlich», sagt Studienautorin Lydia Malin. Der Mangel sei für Betroffene unmittelbar spürbar – durch längere Wartezeiten, eingeschränkte Versorgungsmöglichkeiten oder weite Wege, insbesondere in ländlichen Regionen. Erwartet wird, dass sich die Engpässe in den kommenden Jahren verschärfen.

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Fachkräfte aus dem Ausland nur eingeschränkt einsetzbar

Im Gesundheitshandwerk gilt eine Meisterpflicht. Das heißt, in der Regel dürfen nur Meister Betriebe eröffnen und führen sowie den Nachwuchs ausbilden. Wenn auch Gesellen fehlten, schrumpfe die Gruppe, aus der potenzielle Meister hervorgehen könnten, so Malin.