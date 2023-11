Studie: Verbraucher kaufen seltener nachhaltig ein

Weltkongress in Kopenhagen

«Gesund bauen»: Wie nachhaltig kann Architektur sein?

Wie lassen sich Städte nachhaltiger gestalten? Dieser Frage will der Weltkongress der Architekten in den kommenden Tagen in Kopenhagen nachgehen. Die dänische Hauptstadt macht vor, wie es gehen kann.