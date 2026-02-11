Klimaschutz

Studie: Weniger Rückhalt für die Energiewende

Fossile Energieträger wie Kohle und Gas sollen in Deutschland schrittweise durch erneuerbare Energien ersetzt werden - für mehr Klimaschutz. Doch in der Bevölkerung gibt es Skepsis.

Viele Menschen verbinden die Energiewende der Umfrage zufolge tendenziell eher mit Risiken als mit Chancen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Viele Menschen verbinden die Energiewende der Umfrage zufolge tendenziell eher mit Risiken als mit Chancen. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - In Deutschland gibt es laut einer Umfrage in der Bevölkerung weniger Rückhalt für die Energiewende und den Klimaschutz. Der Anteil derer, die sich große Sorgen über die Folgen des Klimawandels machen, ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der BMW Foundation Herbert Quandt hervorgeht. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Während demnach dieser Anteil zwischen 2010 und 2019 von 29 auf 51 Prozent gestiegen ist und bis 2022 auf ähnlich hohem Niveau verharrte, verringerte er sich seither auf zunächst 36 Prozent und aktuell auf 33 Prozent.

Thema Klimaschutz verliert an Bedeutung

Die Gründe liegen dem Institut zufolge vor allem im Zusammenspiel multipler Krisen - von der Wirtschaftskrise über den Krieg in der Ukraine bis hin zu den als zunehmend unsicher eingeschätzten allgemeinen Perspektiven. 

«In der politischen Agenda der Bevölkerung haben die Themen äußere und innere Sicherheit, die wirtschaftliche Entwicklung sowie auch Fragen der Energieversorgung zurzeit einen wesentlich höheren Stellenwert als das Thema Klimaschutz.»

Eine Mehrheit von 43 Prozent halte die Entscheidung, aus der Kernenergie auszusteigen und vor allem den Ausbau erneuerbarer Energien zu forcieren, für den richtigen Weg - 37 Prozent halten den eingeschlagenen Weg dagegen für falsch. Besonders in Ostdeutschland, in den unteren Sozialschichten sowie unter den Anhängern von AfD und FDP gebe es weit verbreitete Kritik am eingeschlagenen Weg, so die Umfrage.

Mehr Zweifel

Innerhalb eines Jahres habe sich unter den Befürwortern der Energiewende der Anteil derer, die den Eindruck haben, dass Deutschland bei der Umsetzung der Energiewende die richtigen Maßnahmen ergreift, von 52 auf 33 Prozent verringert. Umgekehrt habe sich der Kreis derjenigen, die Zweifel an den ergriffenen Maßnahmen äußern, auf 26 Prozent erhöht. 

Dabei verbinde die Bevölkerung die Energiewende tendenziell eher mit Risiken als mit Chancen: Für 37 Prozent der Befragten sei die Energiewende überwiegend mit Risiken verbunden, für 28 Prozent eher mit Chancen, für jeden Vierten glichen sich Chancen und Risiken aus. 

Ein Ergebnis der Umfrage ist aber auch: Zwei Drittel der Befragten erwarten, dass sich infolge der Energiewende das Landschaftsbild in Deutschland durch Windräder und neue Stromleitungen gravierend verändern wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Amsterdam verbietet Reklame für Fleisch und fossile Energien
Niederlande

Amsterdam verbietet Reklame für Fleisch und fossile Energien

Klimaschutz in Amsterdam: Keine Werbung mehr in Straßen und an Haltestellen für Hamburger oder Flugreisen. Laut Stadt eine Premiere.

23.01.2026

Weniger Haushalte wollen in Energiewende investieren
Umfrage der Förderbank KfW

Weniger Haushalte wollen in Energiewende investieren

Weg von Kohle, Öl und Gas: Viele Menschen halten das für sinnvoll. Millionen Haushalte investieren bereits in die Energiewende. Doch immer mehr Verbraucher schrecken die Kosten ab.

01.10.2025

Hohe Zustimmung zum Ausbau erneuerbarer Energien
Stromversorgung

Hohe Zustimmung zum Ausbau erneuerbarer Energien

Die meisten Menschen in Deutschland sehen den Ausbau erneuerbarer Energien laut einer Studie eher positiv. Deutlich geringer ist die Zustimmung zum Ausstieg aus der Kernenergie.

22.11.2024

Manager zur Energiewende: Skepsis in Bevölkerung ist Hürde
Umfrage

Manager zur Energiewende: Skepsis in Bevölkerung ist Hürde

Die Energiewende stößt vielerorts auf Widerstand - ob wegen der hohen Kosten oder der Abneigung gegen Windrad und Stromtrasse in der eigenen Nachbarschaft. Das gibt auch vielen Unternehmen zu denken.

21.02.2024

Umfrage

77 Prozent zweifeln an Erreichung der Energiewende-Ziele

Der Anteil erneuerbarer Energien aus Sonne und Wind am Stromverbrauch soll laut Kanzler Scholz bis 2030 auf 80 Prozent steigen. In der Bevölkerung ist die Skepsis aber groß, wie eine Umfrage zeigt.

01.11.2023