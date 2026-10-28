Umfrage

Studierende setzen bei Jobsuche auf Sicherheit

In der Wirtschaftsflaute steht Geld bei Berufseinsteigern nach der Hochschule nicht mehr an erster Stelle. Auch Work-Life-Balance und flache Hierarchien sind weniger bedeutsam – was stattdessen zählt.

Junge Menschen haben inmitten der Wirtschaftsflaute neue Prioritäten in Sachen Beruf Foto: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn
Junge Menschen haben inmitten der Wirtschaftsflaute neue Prioritäten in Sachen Beruf

Berlin (dpa) - Ein sicherer Arbeitsplatz ist nach einer Umfrage für Studierende zum wichtigsten Punkt bei der Jobsuche geworden. 52 Prozent der Befragten wählten das Kriterium in einer Umfrage der Beratungsgesellschaft EY, das sind 10 Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. Damals waren Gehalt und mögliche Gehaltssteigerung das Top-Kriterium, es liegt nun nur noch an zweiter Stelle. Über die Umfrage berichteten zuvor die Funke-Medien.

Deutlich gesunken ist auch der Anteil derer, denen die Vereinbarkeit des Privatlebens mit dem Beruf wichtig ist - von 38 auf 26 Prozent. Weniger bedeutsam sind nach der Umfrage inzwischen auch Aspekte wie flache Hierarchien und die Möglichkeit zu selbstständigem und eigenverantwortlichen Arbeiten. 

EY-Experte Jan-Rainer Hinz bemerkte: «Sicherheit steht beim Berufseinstieg ganz oben.» Grund sei, dass die Wirtschaft seit Jahren schwächele. Unternehmen hielten sich mit Neueinstellungen zurück, es gebe spürbar weniger Einstiegsstellen. «Wer so startet, schaut zuerst darauf, ob die Stelle hält - und erst dann aufs Gehalt.» EY empfahl Absolventen gleichwohl, nicht nur auf Sicherheit zu setzen - sonst verpassten sie womöglich Chancen. 

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Das Unternehmen ließ im Frühjahr 2026 mehr als 2.000 Studierende befragen. Die Online-Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ.

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