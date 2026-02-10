Versicherungskonzern

Talanx verdient so viel wie nie - trotz Kalifornien-Feuer

Die Waldbrände in Kalifornien Anfang 2025 kamen die Tochter Hannover Rück teuer zu stehen. Dennoch legt der Konzern Rekordzahlen vor.

Gute Geschäfte für den Versicherungskonzern: So viel verdient wie nie zuvor. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Gute Geschäfte für den Versicherungskonzern: So viel verdient wie nie zuvor. (Archivbild)

Hannover (dpa) - Trotz verheerender Waldbrände in Kalifornien hat der Versicherungskonzern Talanx (HDI) so viel verdient wie nie zuvor. Der Überschuss wuchs im Geschäftsjahr 2025 um ein Viertel auf 2,48 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen in Hannover mitteilte. 

Damit erreichte der Konzern sein Gewinnziel, das Vorstandschef Torsten Leue im November auf mehr als 2,4 Milliarden Euro angehoben hatte. Für 2026 hat sich der Manager bereits im Herbst eine weitere Steigerung auf etwa 2,7 Milliarden Euro vorgenommen.

Anfang 2025 kosteten die Waldbrände in Los Angeles vor allem die Talanx-Tochter Hannover Rück viel Geld. Allerdings blieben darüber hinaus teure Katastrophen etwa durch Hurrikane weitgehend aus, sodass die Hannover Rück im Gesamtjahr ebenfalls einen Rekordgewinn einfuhr. Dem Talanx-Konzern gehört gut die Hälfte der Hannover-Rück-Aktien.

Bekannt für HDI

Insgesamt erwirtschafte Talanx im vergangenen Jahr einen Versicherungsumsatz von 49,0 Milliarden Euro - währungsbereinigt rund 5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die vollständigen Jahreszahlen und den Dividendenvorschlag für das Jahr 2025 will der Konzern am 18. März veröffentlichen.

Im Erstversicherungsgeschäft für Privat-, Firmen- und Industriekunden ist Talanx vor allem für seine Marke HDI bekannt. Hinzu kommen weitere konzerneigene Versicherer, etwa in Polen und Lateinamerika. Haupteigner von Talanx ist der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

