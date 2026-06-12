Verbraucherpreise im Mai

Tankrabatt drückt Inflation vorübergehend

Der Iran-Krieg hat die Energiepreise nach oben getrieben. Im Mai sorgte der Tankrabatt für etwas Entlastung. Doch damit ist es bald vorbei und wie geht es dann weiter mit der Inflation?

Der Tankrabatt hat die Inflationsrate im Mai gedämpft. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Der Tankrabatt hat die Inflationsrate im Mai gedämpft. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa) - Der Tankrabatt hat den Inflationsschub in Deutschland gebremst. Im Mai lagen die Verbraucherpreise um 2,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt bestätigte. Noch im April hatte der Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs die Teuerungsrate mit 2,9 Prozent auf den höchsten Stand seit Januar 2024 getrieben.

Für Energieprodukte mussten die Menschen hierzulande 6,6 Prozent mehr bezahlen als ein Jahr zuvor, wie die Berechnungen der Wiesbadener Statistiker ergaben. Damit schwächte sich der Preisauftrieb deutlich ab: Im April hatten die Energiepreise noch um 10,1 Prozent angezogen. 

Nahrungsmittel verteuerten sich im Mai vergleichsweise wenig um 0,4 Prozent. Insgesamt gaben die Verbraucherpreise von April auf Mai 2026 der Statistik zufolge sogar um 0,2 Prozent nach.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Tankrabatt läuft aus - und dann?

Mit der vom Staat verordneten Entlastung an der Zapfsäule ist es allerdings bald vorbei: Die seit dem 1. Mai geltende Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel um knapp 17 Cent pro Liter läuft Ende Juni aus.

Heizen und Tanken ist mit dem Iran-Krieg seit März sprunghaft teurer geworden. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Heizen und Tanken ist mit dem Iran-Krieg seit März sprunghaft teurer geworden. (Symbolbild)

Wie es mit der Inflation hierzulande weitergeht, hängt nach Einschätzung von Volkswirten entscheidend von der weiteren Entwicklung im Nahen Osten ab. Nach einer schnellen Lösung des Konflikts sah es zuletzt nicht aus. Preise für Lebensmittel und Dienstleistungen könnten steigen, weil Unternehmen höhere Energie-, Produktions- und Transportkosten aufschlagen.

Teuerungsrate von drei Prozent oder mehr erwartet

Die «Wirtschaftsweisen» erwarten für Deutschland im Jahresschnitt eine Inflationsrate von 3,0 Prozent. Es könnten aber auch 3,5 Prozent werden, wie das Beratungsgremium der Bundesregierung in seinem Frühjahrsgutachten vorrechnet: Angesichts des Kriegs am Golf könnte das Angebot von Rohöl und Flüssigerdgas längere Zeit eingeschränkt sein. Die Lage an der für den globalen Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge Straße von Hormus ist weiterhin fragil.

Je höher die Inflation, umso deutlich spüren die Menschen das im Geldbeutel. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Je höher die Inflation, umso deutlich spüren die Menschen das im Geldbeutel. (Symbolbild)

Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft der Verbraucher: Sie können sich dann für einen Euro weniger leisten. Nach der Preiswelle infolge des Ukraine-Krieges ebbte die Teuerung ab, die Inflationsrate in Deutschland lag 2025 bei vergleichsweise moderaten 2,2 Prozent. Viele Preise sind aber dauerhaft erhöht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Inflation sinkt deutlich - «Tankrabatt hat Zweck erfüllt»
Verbraucherpreise

Inflation sinkt deutlich - «Tankrabatt hat Zweck erfüllt»

Der Iran-Krieg hat Deutschlands Wirtschaft und den Geldbeutel der Verbraucher getroffen. Doch im Mai schwächt sich der Preisdruck ab. Das dürfte an einem Mittel der Politik liegen.

29.05.2026

Inflationsrate in Hessen sinkt - Tankrabatt hilft
Preise

Inflationsrate in Hessen sinkt - Tankrabatt hilft

Der Tankrabatt zeigt Wirkung: Die Inflation in Hessen geht im Mai zurück. Doch Energie und Dienstleistungen sind deutlich teurer als vor einem Jahr. Selbst der erste Kaffee des Tages kostet mehr.

29.05.2026

Iran-Krieg treibt Inflationsrate im Euroraum auf 3,0 Prozent
Konjunktur

Iran-Krieg treibt Inflationsrate im Euroraum auf 3,0 Prozent

Die Kämpfe im Nahen Osten lassen die Preise in der Eurozone kräftig steigen. Vor allem Energie verteuert sich rasant. Das setzt die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck.

30.04.2026

Teure Energie: Iran-Krieg treibt Inflation auf 2,9 Prozent
Verbraucherpreise

Teure Energie: Iran-Krieg treibt Inflation auf 2,9 Prozent

Der Iran-Krieg hat das Leben in Deutschland stark verteuert. Jüngste Daten zeigen: Der Preisschock ist noch nicht ausgestanden. Viele Haushalte kommen jetzt schon kaum über die Runden.

29.04.2026

Entlastung für Verbraucher: Inflation sinkt auf 2,1 Prozent
Energie günstiger

Entlastung für Verbraucher: Inflation sinkt auf 2,1 Prozent

Die Teuerung in Deutschland hat im zweiten Monat in Folge an Tempo verloren. Das hat vor allem einen Grund. Beim täglichen Einkauf sieht das oft anders aus.

14.05.2025