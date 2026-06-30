Kraftstoffmarkt

Tankrabatt läuft heute aus

Ab morgen wird Tanken teurer: Die Steuersenkung bei Benzin und Diesel endet, der Tankrabatt läuft aus. Was das für Autofahrerinnen und Autofahrer bedeutet.

Der Tankstellenverband bft kritisiert die 12-Uhr-Regel. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Tankstellenverband bft kritisiert die 12-Uhr-Regel. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Nach zwei Monaten läuft der sogenannte Tankrabatt heute aus. Der Preis für Benzin und Diesel dürfte dadurch morgen deutlich steigen. Denn für Sprit, der am 1. Juli das Tanklager oder die Raffinerie verlässt, gilt dann wieder die alte, höhere Steuer. Inklusive Mehrwertsteuer macht das 16,7 Cent pro Liter aus.

Der Tankstellenverband bft erwartet, dass sich das an den Zapfsäulen erst morgen Mittag bemerkbar macht. Denn die Preise dürfen nur um 12.00 Uhr mittags angehoben werden, nicht um Mitternacht, wenn der Steuerrabatt endet.

Er war eingeführt worden, nachdem die Ölpreise infolge des Iran-Kriegs stark angestiegen waren. Autofahrerinnen und -fahrer sollten entlastet werden.

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Den Bund kostete der Tankrabatt rund 1,6 Milliarden Euro - das war eine Schätzung des Finanzministeriums. Wie viel die Steuerentlastung am Ende wirklich gekostet hat, wird erst in mehreren Monaten klar sein, heißt es von dort.

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