Kritik am Tankrabatt

Tankrabatt wirkt – Ifo sieht dennoch Probleme

Wenig Entlastung für Pendler mit geringem Einkommen, weniger Anreiz zum Spritsparen: Das Ifo-Institut hält nicht viel vom Tankrabatt - auch wenn dieser den vom Bund erhofften Zweck erfüllt.

Der Tankrabatt gilt seit dem ersten Mai. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Der Tankrabatt gilt seit dem ersten Mai. (Symbolbild)

München (dpa) - Die Mineralölkonzerne geben den von der Bundesregierung eingeführten Tankrabatt nach Berechnung des Ifo-Instituts zum großen Teil an die Autofahrer weiter. Rund 1,6 Milliarden Euro der eingesetzten Steuermittel verbleiben demnach jedoch bei den Konzernen, wie das Institut in München mitteilte.

Der Tankrabatt gilt seit dem ersten Mai. Die Steuersenkung zur Entlastung von den stark gestiegenen Spritpreisen infolge des Iran-Kriegs soll noch bis Ende Juni gelten. Die Koalition hatte die Spritsteuer um knapp 17 Cent pro Liter gesenkt. 

«Während beim Diesel über den gesamten Mai hinweg durchschnittlich 12 Cent weitergegeben wurden, sind es beim Super E5 16 Cent und bei Super E10 15 Cent pro Liter», sagte Florian Neumeier, stellvertretender Leiter des Ifo- Zentrums für Finanzwissenschaft. Laut Auswertung profitieren vom Tankrabatt vor allem Vielfahrer und Besitzer von Autos mit hohem Verbrauch. Der pauschale Rabatt eignet sich nach Einschätzung des Ifo-Instituts nicht, zielgenau Pendlern mit niedrigem Einkommen zu helfen, die die Unterstützung am ehesten bräuchten. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Weniger Anreiz zum Spritsparen

Die niedrigeren Benzinpreise führen nach Einschätzung des Ifo-Instituts allerdings auch dazu, dass die Autofahrer trotz tatsächlicher Knappheit weniger Anreiz zum Spritsparen haben. «Die Bundesregierung sollte den Tankrabatt nicht über den Juni hinaus verlängern», empfahl Neumeier. Stattdessen fordern die Ökonomen zielgenaue Maßnahmen wie eine Reform der Einkommensteuer, um einkommensschwache Haushalte zu entlasten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ifo und ADAC: Tankrabatt wird nur teilweise weitergegeben
Mobilitätskosten

Ifo und ADAC: Tankrabatt wird nur teilweise weitergegeben

Kommt die Steuersenkung um 16,7 Cent vollständig an den Zapfsäulen an? Ifo und der ADAC sagen nein - die Mineralölindustrie widerspricht und das Kartellamt braucht mehr Zeit.

05.05.2026

Gesetzentwurf für Tankrabatt ist fertig
Koalition

Gesetzentwurf für Tankrabatt ist fertig

Wann wird der Sprit billiger? Das Finanzministerium bringt den Tankrabatt schnell auf den Weg. Doch die Wirkung könnte erst schleichend einsetze, heißt es. Auch das Kartellamt meldet sich zu Wort.

14.04.2026

Wissenschaftler sehen Tankrabatt kritisch
Iran-Krieg

Wissenschaftler sehen Tankrabatt kritisch

Die stark gestiegenen Spritpreise haben eine Diskussion über eine neue Spritpreisbremse losgetreten. Vertreter bekannter Wirtschaftsforschungsinstitute halten nichts davon.

05.03.2026

Energieeffiziente Geräte für Menschen mit geringem Einkommen
Soziales

Energieeffiziente Geräte für Menschen mit geringem Einkommen

Alte Stromfresser gegen energiesparende Geräte: Zur Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern mit geringem Einkommen verschenkt die Stadt Frankfurt Haushaltsgeräte. Wer kann an der Aktion teilnehmen?

02.02.2026

Arbeitsanreize

Ifo für Reform der Einkommensteuer und Grundsicherung

Das Institut sieht an einigen Stellen im Steuer-System Verbesserungspotential. Die Vorschläge im Detail.

13.09.2023