Tarifverhandlungen im Einzelhandel laufen

Berlin/Hamburg (dpa) - Im Tarifkonflikt des Einzelhandels wird nach wochenlanger Pause wieder verhandelt. In Hamburg haben beide Seiten am Vormittag erstmals seit einer Unterbrechung der regionalen Tarifrunden im November wieder Gespräche aufgenommen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte.

Ein Abschluss in dem Tarifgebiet könnte als Blaupause dienen für die anderen 13 Bezirke, in denen Verhandlungen noch ausstehen. Der Handelsverband Deutschland (HDE) sieht die Runde als «letzte Möglichkeit für eine Einigung noch in diesem Jahr».