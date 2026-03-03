Arbeitsmarkt

Teilzeitbeschäftigung in Deutschland erreicht Höchststand

So viele Beschäftigte wie noch nie arbeiten in Teilzeit. Was ist der Grund?

Die Beschäftigung in Branchen mit einem hohen Teilzeitanteil wie dem Gesundheits- und Sozialwesen nahm laut IAB im vergangenen Jahr zu. Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Die Beschäftigung in Branchen mit einem hohen Teilzeitanteil wie dem Gesundheits- und Sozialwesen nahm laut IAB im vergangenen Jahr zu.

Nürnberg (dpa) - Die Teilzeitbeschäftigung hat in Deutschland nach einer Berechnung 2025 einen Höchststand erreicht. Allerdings arbeiteten die Teilzeitbeschäftigten in der Woche etwas mehr als im Vergleich zum Vorjahr, wie das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteilte. Damit blieb die durchschnittliche Wochenarbeitszeit aller Beschäftigten auf dem Niveau von 2024 und lag höher als in früheren Jahren.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der IAB-Arbeitszeitberechnung zufolge erhöhte sich die Zahl der in Teilzeit Beschäftigten verglichen mit 2024 um 1 Prozent auf 16,88 Millionen. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ging dagegen um 0,6 Prozent auf 25,43 Millionen zurück. Die Teilzeitquote erhöhte sich damit im vergangenen Jahr um 0,4 Prozentpunkte auf 39,9 Prozent – laut IAB ein Höchststand bei den Jahreswerten.

Beschäftigung in typischen Teilzeit-Branchen steigt

Ein Grund dafür ist laut IAB, dass die Beschäftigung in Branchen mit einem hohen Teilzeitanteil, wie dem Gesundheits- und Sozialwesen, zugenommen hat. In Branchen mit einem hohen Vollzeitanteil wie der Industrie ging diese gleichzeitig zurück. 

«Teilzeit war bisher kein Verlustgeschäft. Dennoch gibt es hier noch viel zu gewinnen, vor allem bei einer stärkeren beruflichen Entwicklung von Frauen», erläutert IAB-Experte Enzo Weber. CDU-Politikerinnen und -Politiker fordern seit Monaten, dass die Menschen in Deutschland mehr arbeiten sollten. Zuletzt hatte die Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU/CSU den Rechtsanspruch auf Teilzeit zum Teil infrage gestellt.

Arbeitsvolumen geht leicht zurück

Die Zahl der Erwerbstätigen blieb laut IAB im vergangenen Jahr in Deutschland mit 45,98 Millionen in etwa gleich (minus 5.000 Personen). Diese arbeiteten zusammen etwa 61,26 Milliarden Stunden und damit 0,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Durchschnittlich leisteten die Beschäftigten 2025 in Deutschland 30,4 Stunden in der Woche, genauso viel wie 2024. Im Vergleich: 2016 waren es noch 30,12 Stunden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Teilzeitbeschäftigung in Deutschland steigt auf Rekordwert
Arbeitszeit

Teilzeitbeschäftigung in Deutschland steigt auf Rekordwert

Mehr Teilzeit, weniger Vollzeit - dieser Trend setzt sich weiter fort. Doch es gibt noch einen weiteren Rekord.

02.09.2025

Hohe Teilzeitquote in Deutschland - Debatte um Arbeitszeit
Arbeit

Hohe Teilzeitquote in Deutschland - Debatte um Arbeitszeit

Arbeiten die Deutschen zu wenig? Ein Vergleich innerhalb der EU gibt das nicht her. Dennoch werden Rufe nach längerer Arbeitszeit lauter.

17.06.2025

Teilzeitquote in Deutschland auf Rekordniveau
Arbeitsmarkt

Teilzeitquote in Deutschland auf Rekordniveau

Teilzeit-Weltmeister Deutschland hat noch einmal nachgelegt: Die Teilzeit-Quote stieg im ersten Quartal auf einen neuen Rekord. Wie viele Beschäftigte nicht voll arbeiten.

03.06.2025

IAB stellt düstere Prognose für Zukunft auf dem Arbeitsmarkt
Arbeitsmarkt

IAB stellt düstere Prognose für Zukunft auf dem Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosigkeit wird steigen, die Beschäftigung kaum noch: ein Szenario, das Arbeitsmarktexperten nicht gerne verkünden.

23.09.2024

Teilzeitbeschäftigung steigt in Deutschland auf Rekordniveau
Arbeitsmarkt

Teilzeitbeschäftigung steigt in Deutschland auf Rekordniveau

Teilzeitbeschäftigung in Deutschland erreicht einen neuen Höchststand. Im ersten Quartal lag die Teilzeitquote bei 39,1 Prozent - ein Anstieg von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

05.06.2024