Genussmittel

Teure Schokolade: Gewinnsprung bei Lindt & Sprüngli

Lindt & Sprüngli hat die Preise für seine Schokolade kräftig angehoben – und so den Gewinn deutlich gesteigert. Wie Kunden auf die Preissteigerungen reagiert haben.

Im Schnitt um 19 Prozent stiegen die Schokopreise beim Schweizer Hersteller. (Symbolbild) Foto: Walter Bieri/Keystone/dpa
Im Schnitt um 19 Prozent stiegen die Schokopreise beim Schweizer Hersteller. (Symbolbild)

Kilchberg (dpa) - Mit kräftigen Preiserhöhungen bei Schokolade hat der Schweizer Hersteller Lindt & Sprüngli im vergangenen Jahr deutlich mehr Gewinn gemacht. Die Preisaufschläge von rund 19 Prozent begründet das Unternehmen unter anderem mit den gestiegenen Kakaopreisen. Der Reingewinn lag 8,1 Prozent höher als im Jahr zuvor bei 726,7 Millionen Franken (806 Mio. Euro).

Lindt & Sprüngli ist für seine Lindorkugeln sowie Premium-Schokolade bekannt. Ostern gehören auch die in goldenes Papier eingepackten Osterhasen zu den Markenzeichen. Als Erfolg bezeichnet das Unternehmen auch seine Lindt Dubai Style Schokolade.

Geopolitische Unsicherheiten

Im Januar hatte das Unternehmen bereits starkes Wachstum bekanntgegeben. Der Jahresumsatz war 2025 um 8,2 Prozent auf 5,9 Milliarden Franken gestiegen. Für Deutschland spricht das Unternehmen von einem soliden zweistelligen Wachstum. Die hohen Preise scheinen Kunden aber auch abgeschreckt zu haben. Das Verkaufsvolumen ging zurück. Das Unternehmen führte dies allerdings auf «geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten» zurück.

Teure Schokolade – Kunden greifen seltener zu
Süßwaren

Teure Schokolade – Kunden greifen seltener zu

Die Lust auf Süßes ist groß in Deutschland - aber nicht um jeden Preis. Bei Schokolade sind Verbraucher deshalb zurückhaltender. Andere Produkte sind hingegen beliebter geworden.

27.01.2026

Lindt will keine Schokolade bei Aldi und Lidl verkaufen
Lebensmitteldiscounter

Lindt will keine Schokolade bei Aldi und Lidl verkaufen

In den Regalen der Discounter Aldi und Lidl werden die Schokoladentafeln des Unternehmens vorerst nicht zu finden sein. Geschäftsführer Lechner erklärt in einem Interview, warum.

11.12.2025

Schokoladenriese rechnet mit Entspannung bei Kakaopreisen
Essen & Trinken

Schokoladenriese rechnet mit Entspannung bei Kakaopreisen

Nach starken Preisanstiegen erwartet Callebaut eine Entspannung bei den Kakaopreisen. Und sucht nach Alternativen für den Kakao in der Schokolade.

05.11.2025

Tiramisu- und Dubai-Schokolade beflügeln Lindt & Sprüngli
Süßes

Tiramisu- und Dubai-Schokolade beflügeln Lindt & Sprüngli

Das Schweizer Traditionsunternehmen begründet seinen Erfolg mit immer neuen Kreationen. Bei einem Trend 2024 sind sie aber der Idee von anderen hinterhergelaufen, und das mit Erfolg.

04.03.2025

Lindt & Sprüngli: Schokolade wird teurer
Schokolade

Lindt & Sprüngli: Schokolade wird teurer

Es liegt an den Zutaten: Der Kakaopreis hat vor wenigen Wochen ein Allzeithoch erreicht - die höheren Kosten gibt der Schweizer Hersteller an die Verbraucher weiter.

14.01.2025