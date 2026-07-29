Einzelhandel

Trinkgeldabfragen könnten im Modehandel zum Trend werden

In vielen Restaurants werden Kunden bei der Kartenzahlung um Trinkgeld gebeten. Auch im Modehandel könnte sich diese Praxis verbreiten, sagt der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes.

Nur 27 Prozent wären bereit, etwa für gute Beratung in Mode-, Schuh- oder anderen Geschäften, ein Trinkgeld zu geben. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Nur 27 Prozent wären bereit, etwa für gute Beratung in Mode-, Schuh- oder anderen Geschäften, ein Trinkgeld zu geben. (Archivbild)

Berlin (dpa) - In der Gastronomie sind digitale Trinkgeldabfragen bei der Kartenzahlung verbreitet. Rolf Pangels, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands für Textil, Schuhe und Lederwaren kann sich vorstellen, dass sich der Trend auch im Modehandel ausweitet. «Wer freundlich ist und gut berät, sollte belohnt werden», sagte er. Angestellte holten passende Größen aus dem Lager, zeigten alternative Modelle und gäben Pflegehinweise.

Die Trinkgeldabfrage könne sich durch moderne Zahlungsterminals und die wachsende Bedeutung persönlicher Beratung etablieren. Zudem könne sie als Instrument zur Mitarbeiterbindung dienen. Pangels zufolge gibt es bislang jedoch nur einzelne Fälle. «Wir wissen, dass einige Unternehmen, auch aus dem Bekleidungsbereich, derzeit mit dem Thema experimentieren, um ein grundsätzliches Feedback der Kunden zu erhalten und ebenso die Verkäuferinnen und Verkäufer zu sensibilisieren.» Namen nannte er nicht. 

Die ersten Unternehmen haben bereits Trinkgeldabfragen eingeführt. In Geschäften der Schuhhandelsketten Aktiv Schuh und Shoe City werden Kunden bei der Kartenzahlung seit kurzem Trinkgeldvorschläge angezeigt.

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Für zwei Drittel kommt Trinkgeld nicht infrage

Viele Verbraucher wären wenig begeistert, wenn sie in Mode-, Schuh- oder anderen Einzelhandelsgeschäften auf diese Weise um Trinkgeld gebeten würden. Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage wären nur 27 Prozent bereit, etwa für gute Beratung ein Trinkgeld zu geben. Zwei Drittel der Befragten können sich dies nicht vorstellen. YouGov befragte dazu im Juli mehr als 2.000 Menschen.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) sieht bislang allenfalls Einzelfälle. Noch lasse sich nicht abschätzen, ob sich daraus ein Trend entwickeln werde, sagte Ulrich Binnebößel, Experte für Zahlungsverkehr. «Soweit uns bekannt ist, planen große Handelsketten derzeit keine flächendeckende Einführung von Trinkgeldabfragen.»

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