Trump zu Zöllen auf EU-Waren: Nicht auf Suche nach Deal

Washington (dpa) - Nach der Androhung von Strafzöllen in Höhe von 50 Prozent gegen Waren aus der Europäischen Union gibt sich US-Präsident Donald Trump wenig kompromissbereit. «Ich bin nicht auf der Suche nach einem Deal», sagte er in der US-Hauptstadt Washington. Die USA hätten den Deal festgelegt, er laute: Zölle in Höhe von 50 Prozent. «Aber noch einmal: es gibt keinen Zoll, wenn sie ihre Fabriken hier bauen.»