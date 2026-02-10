Reisekonzern

Tui startet so gut wie noch nie ins Winterhalbjahr

Für das Quartal bis Ende Dezember legt der Reisekonzern gute Zahlen vor. Das war nicht immer so.

Bester Start ins Winterhalbjahr: Tui legt operativ zu (Archivbild)
Bester Start ins Winterhalbjahr: Tui legt operativ zu (Archivbild)

Hannover (dpa) - Der Reisekonzern Tui ist dank guter Geschäfte mit Hotels und Kreuzfahrten so gut ins Winterhalbjahr gestartet wie nie zuvor. Im reiseschwachen und früher meist defizitären ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember stieg der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) um gut die Hälfte auf gut 77 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen vor seiner Hauptversammlung in Hannover mitteilte.

Auf die Aktionäre entfiel unter dem Strich ein Verlust von knapp 44 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte dieser aber noch rund doppelt so hoch gelegen.

Allerdings konnte Tui trotz einer gestiegenen Urlauberzahl den Umsatz nicht steigern: Der Erlös stagnierte bei knapp 4,9 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September erwartet Tui-Chef Sebastian Ebel allerdings weiter einen währungsbereinigten Umsatzanstieg um zwei bis vier Prozent. Der bereinigte operative Gewinn soll im Vergleich zum Vorjahr um sieben bis zehn Prozent wachsen.

