Küsten beliebt

Übernachtungsrekord auf Campingplätzen - Ostsee vorn

Der Camping-Trend ist ungebrochen: 44,7 Millionen Übernachtungen gab es 2025 – ein Rekord. Besonders beliebt bleibt die Ostsee, trotz gestiegener Preise.

Auch im Binnenland gibt es zahlreiche Camping-Möglichkeiten. Foto: Arne Dedert/dpa
Auch im Binnenland gibt es zahlreiche Camping-Möglichkeiten.

Wiesbaden (dpa) - Auf den deutschen Campingplätzen haben im vergangenen Jahr so viele Menschen übernachtet wie nie zuvor. Die Betreiber meldeten 44,7 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 4,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor und fast ein Viertel (24,9 Prozent) mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die Übernachtungszahlen haben sich damit auch wegen des Wohnmobil-Booms innerhalb von 20 Jahren mehr als verdoppelt. 

Während der Covid-Pandemie hatte Camping einen zusätzlichen Schub erhalten. Jede neunte Übernachtung in größeren Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten entfiel im Corona-Jahr 2020 auf Campingplätze. Inzwischen ist der Anteil auf rund 9,0 Prozent zurückgegangen. 

Preise für Camping steigen stärker als Inflation 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die mit Abstand beliebteste Campingregion blieb die Ostseeküste mit 3,4 Millionen Übernachtungen in Schleswig-Holstein und 3,1 Millionen in Mecklenburg-Vorpommern. Auf den Plätzen folgen der Schwarzwald mit 2,6 Millionen und die niedersächsische Nordseeküste mit 2,0 Millionen. 

An dem Boom haben auch überdurchschnittliche Preiserhöhungen nichts geändert. So waren Wohnmobilplätze im vergangenen Jahr fast ein Drittel (32,2) Prozent teurer als im Jahr 2020. Die allgemeinen Camping-Gebühren sind um 28,7 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Über alle Formen von Unterkünften hinweg haben sich Übernachtungen im selben Zeitraum um 26,9 Prozent verteuert, die Verbraucherpreise stiegen um 21,9 Prozent.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Camping in Hessen besonders günstig
Urlaub

Camping in Hessen besonders günstig

Familien zahlen in Hessen für eine Nacht auf dem Campingplatz weniger als in vielen anderen Bundesländern. Und die Preise bleiben stabil.

13.03.2026

Viele Campingplätze in Deutschland mit Netzlücken
Handynetz

Viele Campingplätze in Deutschland mit Netzlücken

Urlaub mit Funkloch? Das ist nicht für jeden etwas. Laut einer Studie ist aber genau das bei der Hälfte der beliebtesten Campingplätze der Fall.

28.06.2025

Übernachtungszahlen beim Camping steigen auf Rekord
Tourismus

Übernachtungszahlen beim Camping steigen auf Rekord

Urlaub im Zelt, Wohnmobil oder Camper-Bus liegt seit Jahren im Trend. 2024 stieg die Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen auf einen Rekord. Das wirkt sich auch deutlich auf die Preise aus.

28.04.2025

Tourismus

Land vereinfacht Vorgaben für Campingplätze

Ob mit Zelt oder Wohnmobil - die Campingplätze im Südwesten sind im Sommer voll. Nach fast 40 Jahren gilt nun eine neue Campingplatzverordnung.

28.06.2023

Reisen

Camping-Boom in Deutschland - Branche verzeichnet Rekorde

Zuletzt hatte den Trend auch die Corona-Pandemie befeuert. Doch auch weiterhin zieht es Urlauber verstärkt auf die Campingplätze. Zwei große Städte verzeichnen die größten Zuwächse.

27.03.2023