Umfrage: Die Mehrheit nutzt Online-Banking

Berlin/Frankfurt (dpa) - Der Digitalverband Bitkom sieht einen ungebrochenen Trend zum Online-Banking - inzwischen auch bei älteren Menschen. Erstmals habe in einer Umfrage des Verbandes auch in der Gruppe der ab 65-Jährigen in Deutschland eine Mehrheit (54 Prozent) angegeben, Bankgeschäfte am heimischen Computer oder per App auf dem Smartphone zu erledigen, teilte der Verband mit. In allen anderen Altersgruppen liegt der Wert allerdings deutlich höher bei mehr als 90 Prozent.