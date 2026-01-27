Neu- und Gebrauchtwagen

Umfrage: Hohe Preise - Was Autokäufer im Durchschnitt zahlen

2025 mussten die Menschen in Deutschland beim Autokauf im Schnitt tief in die Taschen greifen. Die Preise blieben auf hohem Niveau. Vor allem eine Antriebsart lag deutlich über dem Durchschnitt.

Umfrage: Die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen liegen auf hohem Niveau. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
Umfrage: Die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen liegen auf hohem Niveau. (Symbolbild)

Berlin/Ostfildern (dpa) - Ob neu oder gebraucht: Im Durchschnitt sind die Preise beim Autokauf in Deutschland 2025 auf einem hohen Niveau geblieben. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag des Marktbeobachters Deutsche Automobil Treuhand (DAT) aus Ostfildern bei Stuttgart hervor. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Für die nach eigenen Angaben repräsentative Umfrage wurden laut DAT von einem Marktforschungsinstitut von Juli bis Oktober des vergangenen Jahres insgesamt 2.598 private Autokäufer zum Pkw-Kauf befragt. 

Neuwagen 

Demnach haben private Autokäuferinnen und Autokäufer im vergangenen Jahr im Schnitt 44.560 Euro für einen Neuwagen bezahlt. Das entspricht einem Anstieg von rund 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 hatte der Durchschnittspreis laut der damaligen Umfrage noch bei 43.530 Euro gelegen. 

Dass der Durchschnittspreis nur leicht gestiegen sei, liege vor allem daran, dass bei Benzinern etwas günstigere Modelle erworben wurden, teilte die DAT mit. Für Benziner zahlten die Menschen im Schnitt 33.150 Euro. Mehr als den Durchschnittspreis legten sie hingegen bei Plug-in-Hybriden (64.570 Euro), Diesel-Autos (50.030 Euro) und reinen E-Autos (47.160 Euro) hin. 

Gebrauchtwagen 

Der Durchschnittspreis für einen Gebrauchtwagen ging 2025 leicht um rund 1,6 Prozent auf 18.310 Euro zurück. Allerdings blieb der Wert auf einem hohen Niveau. Seit 2022 (18.800 Euro) liegen die Gebrauchtwagenpreise laut den DAT-Umfragen in Deutschland über 18.000 Euro. Zum Vergleich: 2021 lag der Durchschnittspreis noch bei 15.740 Euro und 2016 bei 11.430 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Preise für Wohneigentum steigen zum vierten Mal in Folge
Immobilienmarkt

Preise für Wohneigentum steigen zum vierten Mal in Folge

Bezahlbarer Wohnraum in Deutschland ist knapp. Wohnungen und Häuser verteuern sich bundesweit erneut. Selbst auf dem Land gibt es kaum Ausnahmen.

23.12.2025

Umfrage zum Autokauf: Preis schlägt Qualität
Umfrage

Umfrage zum Autokauf: Preis schlägt Qualität

Was treibt die Markenwahl beim Autokauf? Eine Umfrage sieht in Deutschland den Preis klar vorne - das ist längst nicht überall so. Und für die Elektromobilität gibt es schlechte Nachrichten.

17.01.2025

Gebrauchtwagenpreise sinken - vor allem bei Stromern
Verbraucher

Gebrauchtwagenpreise sinken - vor allem bei Stromern

In der Folge von Corona und Chipkrise hatten die Gebrauchtwagenpreise in den vergangenen Jahren extrem zugelegt. Inzwischen geht es wieder bergab - am drastischsten bei Stromern.

20.05.2024

Automobilmarkt

Hohe Gebrauchtwagenpreise: Umschwung deutet sich an

Gebrauchtwagen sind derzeit außergewöhnlich teuer. Doch der Trend dreht sich. Die große Ausnahme: kleine Autos.

24.10.2023

Preise

Ifo-Umfrage: Weltweit hohe Inflation erwartet

Eine Umfrage des Ifo-Instituts zufolge wird die Inflation weltweit ein Problem bleiben. Vor allem in Südamerika, Afrika und Osteuropa sind die Aussichten düster.

13.04.2023