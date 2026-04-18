Krisen

Umfrage: Unsicherheit macht Deutsche zögerlich

Die wirtschaftliche und politische Situation lässt viele Menschen Entscheidungen und Anschaffungen aufschieben. Zudem sind sie für die kommenden Generationen pessimistisch.

Die aktuelle Unsicherheit lässt viele Menschen bei größeren Anschaffungen oder Geldanlagen zögern. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Die aktuelle Unsicherheit lässt viele Menschen bei größeren Anschaffungen oder Geldanlagen zögern. (Symbolbild)

München (dpa) - Die unsichere politische und wirtschaftliche Lage lässt viele Menschen wichtige Entscheidungen aufschieben. In einer aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag von Bearingpoint sagten 17 Prozent der Befragten, dass sie in den vergangenen 12 Monaten deswegen größere Anschaffungen wie Auto, Haushaltsgeräte oder Elektronik aufgeschoben haben. 8 Prozent sagten das über Geldanlagen und Altersvorsorge, 6 Prozent über ihre Lebensplanung und je 5 Prozent über Jobwechsel und Karriereschritte beziehungsweise Immobilienkäufe oder Miete.

Allerdings sagten auch 59 Prozent, dass sie keine wichtigen Entscheidungen aufgeschoben hätten und 12 Prozent sagten «weiß nicht» oder machten keine Angaben. Die Frage ließ bei den aufgeschobenen Dingen Mehrfachantworten zu. 

Solche Tendenzen können sich auch auf die Konjunktur auswirken. «Wenn Entscheidungen systematisch aufgeschoben werden, verliert eine Volkswirtschaft an Tempo», sagt Iris Grewe, Regionalleiterin bei Bearingpoint. «Das ist ökonomisch relevanter als kurzfristige konjunkturelle Schwankungen.» Was im Privaten als Zögern beginne, könne sich gesamtwirtschaftlich zu einem Investitionsstau verdichten. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Pessimistischer Zukunftsblick

Für die Umfrage, die laut YouGov für die volljährige Wohnbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist, wurden vom 8. bis 10. April 2.096 Personen befragt. Die meisten von ihnen glauben, dass es der nächsten Generation schlechter gehen wird - konkret Menschen, die in 15 Jahren etwa 30 Jahre alt sein werden im Vergleich zu denen, die derzeit etwa 30 sind. 

19 Prozent sagten, der nächsten Generation werde es auf jeden Fall schlechter gehen, weitere 38 Prozent halten dies für wahrscheinlich. Wahrscheinlich besser sagen dagegen nur 10 Prozent, auf jeden Fall besser 2 Prozent. Auch das kann negative Folgen haben, wie Grewe verdeutlicht: «Wenn eine Generation nicht mehr daran glaubt, dass es ihr wirtschaftlich besser gehen wird, ist das nicht nur ein subjektives Gefühl von Handlungsfähigkeit, sondern ein Risiko für den Standort.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Umfrage: Generation Z stressanfällig
Arbeitsleben

Umfrage: Generation Z stressanfällig

Ältere Arbeitnehmer mögen weniger dynamisch sein als junge Kolleginnen und Kollegen. Doch haben sie größere Erfahrung - und offenkundig auch ein dickeres Fell.

24.02.2026

Arbeiten bis 67? Die Generation Z hat andere Pläne
Umfrage zu Geld und Finanzen

Arbeiten bis 67? Die Generation Z hat andere Pläne

Geld als Mittel zur Unabhängigkeit: Für die Generation Z steht finanzielle Freiheit auf der Prioritätenliste ganz oben. Eine neue Studie zeigt, wie sich Werte und Ziele beim Umgang mit Geld wandeln.

18.11.2025

Umfrage: Jeder Fünfte nutzt KI für politische Informationen
Künstliche Intelligenz

Umfrage: Jeder Fünfte nutzt KI für politische Informationen

Mal eben ChatGPT fragen, was ein Überhangmandat ist? Auf solche und ähnliche Ideen sind einer Umfrage zufolge schon viele Deutsche gekommen. Es gibt aber auch Vorbehalte.

13.08.2024

Gesellschaft

Umfrage: Deutsche blicken pessimistisch in die Zukunft

Wirtschaft, Klimawandel, Diskriminierung: Die Gründe für das Unbehagen der Befragten sind vielfältig. Auch das Misstrauen gegenüber der Politik erscheint hoch - ganz besonders bei AfD-Anhängern.

09.09.2023

Umfrage

Junge Unternehmer blicken pessimistisch in die Zukunft

Die Entwicklungen um Künstliche Intelligenz machen jungen Unternehmerinnen und Unternehmern in Deutschland Hoffnung auf die Zukunft. Doch der Pessimismus in anderen Punkten überwiegt.

11.06.2023