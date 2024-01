Umfrage: Wachstumserwartung von Automanagern trübt sich ein

Berlin (dpa) - Zahlreiche Manager aus der Autobranche blicken einer Umfrage zufolge etwas pessimistischer in die Zukunft. Das zeigt eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG von Donnerstag, für die weltweit mehr als 1000 Führungskräfte - davon gut die Hälfte aus der Vorstandsetage - aus der Branche befragt wurden. Lediglich 34 Prozent der Manager sind demnach äußerst zuversichtlich, in den kommenden fünf Jahren ein profitables Wachstum zu verzeichnen. Im Vorjahr sagten das noch 41 Prozent der Befragten.

Große Unterschiede gab es den Angaben zufolge je nach Weltregion und Teil der Branche: Insbesondere in Japan sank die Wachstumserwartung der Manager deutlich (minus 22 Punkte). Sichtbar war das Minus aber auch bei Entscheidern in Westeuropa und den USA. Lediglich in China stieg der Anteil der Manager, die sich sehr zuversichtlich zeigten, von 28 Prozent in der vorherigen Umfrage auf 36 Prozent aktuell.