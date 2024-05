Homeoffice - oder doch lieber Büro? Angestellte gespalten

Durch die Corona-Lockdowns, als viele Unternehmen ihre Angestellten ins Homeoffice geschickt hatten, habe es eine Veränderung in der Gesellschaft gegeben, «die wir uns so eigentlich gar nicht vorstellen konnten», sagte Conti-Personalvorständin Ariane Reinhart bei der Vorstellung der Befragung. «Das war ja eine solche tektonische Verschiebung während der Pandemie. Es ging ja von null auf 100.»

Reinhart warnte davor, dass es hier zu einer Spaltung der Gesellschaft kommen könne. «Ich sehe da in Deutschland auch die Tendenz, dass wir so eine Zweiklassengesellschaft bekommen», sagte sie. «Einmal die, die eben nicht zu Hause bleiben können, weil sie pflegen, Dienstleistungen erbringen oder in der Fabrik arbeiten. Und die anderen, die ihren Arbeitsort auch nach Hause oder irgendwie vielleicht auch mal in ein Apartment auf Mallorca verlegen können.» Hier müsse man nun einen Konsens in der Gesellschaft finden, der die Interessen aller berücksichtige.