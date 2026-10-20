Pakete ins Ausland

Umstrittene Verpackungsregeln - EU-Parlament will Ausnahme

Die Regel hat für viel Frist gesorgt: Wer Waren in andere EU-Länder verkaufen will, muss dort seit August jeweils einen Bevollmächtigten benennen. Das Parlament will kleine Firmen davon ausnehmen.

Unternehmen, die ins Ausland verschicken, müssen neue Regeln beachten. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Unternehmen, die ins Ausland verschicken, müssen neue Regeln beachten. (Symbolbild)

Straßburg (dpa) - Das Europaparlament hat sich in der Diskussion um Verpackungs- und Versandregeln für Erleichterungen für kleine Unternehmen aus der EU ausgesprochen. Wer Waren in mehrere Mitgliedsländer verkaufen will, muss sich seit August dort jeweils einzeln registrieren und einen Bevollmächtigten benennen. Daran gibt es viel Kritik. Das Parlament will, dass die Pflicht für in der EU ansässige Kleinst- und Kleinunternehmen ausgesetzt wird. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte dafür. 

Gemeint sind laut Parlament Unternehmen aus der EU, die weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von unter 10 Millionen Euro oder eine Jahresbilanzsumme von unter 10 Millionen Euro haben. Unternehmen von außerhalb der EU müssten weiterhin Bevollmächtigte benennen. Die Aussetzung soll nach Vorstellung der Abgeordneten automatisch enden, sobald umfassende Kreislaufwirtschaftsregeln in Kraft treten. 

In Deutschland vorerst keine Strafen

Die EU-Kommission hatte bereits im Dezember 2025 vorgeschlagen, für europäische Hersteller die Verpflichtung auszusetzen, Bevollmächtigte zu benennen. Das Parlament will dagegen teilweise an den Bevollmächtigten festhalten. Das EU-Parlament und die EU-Staaten müssen sich auf eine endgültige Fassung einigen. Es kann also noch zu Änderungen kommen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Im deutschen Gesetz zur EU-Verpackungsverordnung ist festgehalten, dass bis 12. Februar 2027 keine Geldbußen verhängt werden, selbst wenn Unternehmen gegen die neuen Vorgaben verstoßen sollten. Unternehmen haben dadurch einige Monate Zeit für die Umstellung. 

Warum gibt es die Vorgabe überhaupt?

Die Bevollmächtigte müssen laut der Verordnung benannt werden, damit sich Unternehmen nicht ihren Pflichten entziehen können, weil sie im Ausland sitzen. Denn wer Verpackungen erstmals in Verkehr bringt, trägt die finanzielle und organisatorische Verantwortung für deren Sammlung, Sortierung und Verwertung nach Gebrauch.

Die aktuellen Regeln betreffen aber etwa auch kleine Händler aus Deutschland, die einzelne Bestellungen ins Ausland senden. Mehrere kleine Händlerinnen und Händler machten im Sommer in den sozialen Netzwerken ihrem Ärger darüber Luft und kündigten an, künftig in weniger Länder zu versenden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kleine Pakete von Online-Shops kosten bei Einfuhr bald extra
Gegen Paketflut

Kleine Pakete von Online-Shops kosten bei Einfuhr bald extra

Menschen in Europa bestellen massenweise Billigprodukte aus dem Ausland. Der Zoll hat viel zu tun. Eine neue Gebühr soll helfen.

16.09.2026

Ärger um EU-Verpackungsregeln - Grüner will Bußgeld-Verzicht
Pakete ins Ausland

Ärger um EU-Verpackungsregeln - Grüner will Bußgeld-Verzicht

Die neuen Vorschriften sollen die Umwelt schützen, bringen aber vor allem kleinere Händler in Schwierigkeiten. Ein Grünen-Politiker fordert, bei Verstößen erst einmal keine Strafen zu verhängen.

05.09.2026

EU-Parlament testet neue Regel gegen leere Stühle im Plenum
Test in Straßburg

EU-Parlament testet neue Regel gegen leere Stühle im Plenum

Gähnende Leere bei wichtigen Debatten? Das Europaparlament will die Beteiligung an Diskussionen im Plenum erhöhen - und hat deswegen einen Test gestartet.

21.01.2025

Wahlen

EU-Parlament beschließt neue Regeln für politische Werbung

Neue EU-Regeln zu politischer Werbung sollen das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in Wahlkampagnen stärken. Außerdem sollen sie Desinformation und Einflussnahme aus dem Ausland bekämpfen.

27.02.2024

Internet-Sicherheit

EU-Parlament: Strengere Regeln bei Online-Einkäufen

Verbraucherschützer finden immer wieder Produkte, die Gefahren bergen. Gegen diese soll strenger vorgegangen werden - wovon vor allem Verbraucher profitieren sollen.

30.03.2023