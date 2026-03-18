Finanzbranche

Unicredit baut bis zu 400 IT-Stellen in Deutschland ab

Die Großbank aus Mailand, die die Commerzbank übernehmen will, setzt bei IT-Diensten den Rotstift an. Hunderte Stellen sollen verlagert werden. Ein deutscher Standort ist besonders betroffen.

Die Mailänder Großbank Unicredit kürzt bei IT-Diensten in Deutschland. Foto: Mattia Sedda/epa/dpa
Die Mailänder Großbank Unicredit kürzt bei IT-Diensten in Deutschland.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Mailänder Großbank Unicredit will Hunderte Stellen bei IT-Diensten in Deutschland streichen. Bis Ende 2027 sollen 300 bis 400 Jobs abgebaut werden, wie ein Konzernsprecher mitteilte. Der Prozess werde sozialverträglich ablaufen im engen Austausch mit dem Betriebsrat. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zuvor hatte das «Manager Magazin» berichtet. Demnach sollen die Stellen, die bisher größtenteils in München angesiedelt seien, teils nach Rumänien verlagert werden. 

Bei den Jobs gehe es um eine separate Einheit von IT-Diensten für die Unicredit-Gruppe an verschiedenen deutschen Standorten, nicht um Arbeitsplätze bei der Hypovereinsbank (HVB), wie der Sprecher betonte. Ziel seien Kosteneinsparungen und eine stärker integrierte und einheitlichere Präsenz. Mit der HVB ist die Unicredit seit Jahren stark in Deutschland vertreten. Insgesamt hat die Mailänder Bank mehr als 8.000 Stellen in Deutschland, die allermeisten bei der HVB. 

Unicredit-Chef Andrea Orcel, der die Commerzbank übernehmen will und jüngst ein milliardenschweres Angebot ankündigte, betont immer wieder die hohe Profitabilität und Kostendisziplin in seinem Haus. Orcel sieht Chancen in einem kombinierten Geschäft von Commerzbank und HVB mit Privat- und Mittelstandskunden. Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter fürchten einen Stellenabbau bei der Commerzbank, sollte es zur Übernahme durch die Unicredit kommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor
Finanzbranche

Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor

Die italienische Unicredit greift nach der Commerzbank – trotz der Widerstände in Deutschland. Was hinter dem Angebot steckt und wie es weitergehen könnte.

16.03.2026

Finanzbranche

Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor

16.03.2026

Unicredit steigert Gewinn kräftig - Fokus auf Commerzbank
Finanzbranche

Unicredit steigert Gewinn kräftig - Fokus auf Commerzbank

Nach der geplatzten Übernahme der italienischen Bank BPM rückt die Commerzbank stärker in den Fokus der Unicredit. Mit starken Quartalszahlen im Rücken wirbt Chef Andrea Orcel für eine Übernahme.

23.07.2025

Kahlschlag bei Commerzbank-Übernahme? Unicredit widerspricht
Finanzbranche

Kahlschlag bei Commerzbank-Übernahme? Unicredit widerspricht

Die italienische Großbank kontrolliert rund 28 Prozent der Commerzbank, Arbeitnehmervertreter fürchten eine Übernahme - und den Verlust von 15.000 Jobs. Nun wehrt sich die Unicredit.

30.12.2024

Unicredit baut Commerzbank-Anteil aus - kommt die Übernahme?
Finanzbranche

Unicredit baut Commerzbank-Anteil aus - kommt die Übernahme?

Die italienische Großbank greift nach der Commerzbank und stockt ihre Kontrolle noch auf. Mailand betont, es handele sich lediglich um ein Investment. Dennoch wird eine Übernahme realistischer.

18.12.2024