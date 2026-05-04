Unicredit erhöht Druck – Commerzbank wehrt sich energisch

Frankfurt/Main (dpa) - Das Ringen um die Zukunft der Commerzbank spitzt sich zu: Während sich die italienische Unicredit bei einer außerordentlichen Hauptversammlung die Zustimmung ihrer Aktionäre für ein offizielles Übernahmeangebot holen will und für den 5. Mai ein offizielles Übernahmeangebot angekündigt hat, kontert die Commerzbank die jüngsten Vorstöße aus Mailand.

«Was die Unicredit nach 18 Monaten und zahlreichen Treffen nun auf den Tisch gelegt hat, ist ein Plan, der die Bank, wie sie heute für ihre Kunden funktioniert, zerlegt und unseren Aktionären dafür keine Prämie zahlt», sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, Michael Kotzbauer, der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

«Lehnen keine Gespräche mit der Unicredit ab»

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Kotzbauer betonte, die Commerzbank lehne «keine Gespräche mit der Unicredit ab». Es habe in den vergangenen Monaten viele Treffen gegeben. «In keinem dieser Treffen war Unicredit aber je daran interessiert, über unser Geschäftsmodell oder ihre Pläne bei der Commerzbank zu reden.» Das habe die Unicredit erst getan, nachdem sie am 16. März unabgestimmt ein Angebot für die Commerzbank-Aktionäre angekündigt hatte. Dieses will Unicredit-Chef Andrea Orcel an diesem Dienstag konkretisieren.

«Überdimensioniertes» Auslandsnetz?

Die Unicredit, die im September 2024 bei der Commerzbank eingestiegen war, ist inzwischen mit Abstand größter Anteilseigner der Commerzbank vor dem deutschen Staat. Erst kürzlich präsentierte Unicredit-Chef Orcel einen Umbauplan für den Fall einer Übernahme. Dabei kritisierte Orcel unter anderem, das Auslandsnetz der Commerzbank sei «überdimensioniert» und «ineffizient».