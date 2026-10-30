Unicredit wirbt bei Mittelstand um Vertrauen

Frankfurt/Mailand (dpa) - Die Commerzbank-Großaktionärin Unicredit will Bedenken deutscher Mittelständler gegen eine Übernahme des Frankfurter Geldhauses zerstreuen. «Wir werden unsere Unterstützung für Firmenkunden weiter ausbauen und dabei auf den bestehenden Netzwerken und gewachsenen Kundenbeziehungen von HVB und Commerzbank aufbauen und diese gezielt weiterentwickeln», sicherte Unicredit-Chef Andrea Orcel in einer schriftlichen Mitteilung zu.

Die italienische Großbank, die in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank (HVB) vertreten ist, hat sich Zugriff auf knapp die Hälfte der

Commerzbank-Anteile gesichert und hat von der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) jüngst die Genehmigung zur Kontrollübernahme erhalten. Die Unicredit sieht bei einer Übernahme Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Orcel will zudem das Auslandsnetz der Commerzbank beschneiden.

Foto: Emanuele Roberto De Carli/IPA via ZUMA Press/dpa Die Unicredit hat sich Zugriff auf knapp die Hälfte der Commerzbank-Anteile gesichert. (Archivbild)

Bund fordert weiterhin starke Rolle der Commerzbank im Mittelstand

Der Bund, der mit gut 13 Prozent zweitgrößter Einzelaktionär der Commerzbank ist, pocht darauf, dass die Bank ihre wichtige Rolle für die Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des Mittelstands weiter erfüllen kann.

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Die Unicredit betont in der aktuellen Mitteilung: «Wir bündeln die Stärken beider Banken nicht, um weniger für die deutschen Unternehmen zu leisten. Wir führen sie zusammen, weil wir überzeugt sind, gemeinsam mehr erreichen zu können.»

Durch Verbindung der Stärken von HVB und Commerzbank mit der Präsenz der Unicredit in 14 europäischen Märkten, darunter Italien, Österreich, Mittel- und Osteuropa sowie Griechenland, und der internationalen Präsenz beider Banken sei es möglich, «deutschen Unternehmen den Zugang zu zusätzlichen Märkten, internationaler Expertise und neuen Geschäftsmöglichkeiten» zu erleichtern.

Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa Unicredit-Chef Andrea Orcel treibt seit zwei Jahren gegen Widerstände die Commerzbank-Übernahme voran. (Archivbild)